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Ученые вывели растения, потенциально способные жить на Марсе

  • 5.04.2019, 19:11
Иллюстрационное фото

Для того, чтобы выращивать растения на кораблях и других планетах, необходимо обеспечить им высокую выживаемость.

Международная группа ученых разработала растения, способные производить металлорганические каркасные структуры (MOF) — наноматериал, который позволит растениям чувствовать химикалии или эффективнее собирать свет. В будущем разработка позволит выращивать их на Марсе и во время путешествий в глубокий космос, говорится на сайте Американского химического общества (АХО), cообщает "Хайтек".

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются ученые при планировании колонизации других планет или длительных космическим путешествий, — вопрос самостоятельного обеспечения миссий пищей. Для того, чтобы выращивать растения на кораблях и других планетах, необходимо обеспечить им высокую выживаемость.

Исследователи попытались вырастить MOF внутри растений — это обеспечило бы им дополнительную защиту и научило реагировать на изменение химического состава воздуха вокруг.

Для этого ученые добавили в воду металлические соли и органические линкеры, а затем поместили в раствор растения. В результате прекурсоры MOF прижились в корнях. В ходе испытаний исследователи покрыли обрезки хризантемы и лилитурфа люминесцентными MOF и оставили их под сильными ультрафиолетовыми лучами на три часа. Растения выжили, отмечается в описании работы.

Ранее НАСА подвела итоги четвертого этапа конкурса 3D-Printed Habitat Challenge, участники которого должны разработать жизнеспособные модели 3D-печатных домов, в которых в будущем смогут жить колонисты на Марсе.


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