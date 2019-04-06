Защитим веру наших предков 21 6.04.2019, 8:27

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ФОто: euroradio.fm

Белорусский Национальный Конгресс призвал белорусов выйти на молебен в центр Минска.

7 апреля в 12.00 в Минске у Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы пройдет молебен за убитых в Куропатах и в защиту христианской веры.

С инициативой проведения молебна выступил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, сообщает пресс-служба БНК.

«Не встречая отпора, самозванец идет все дальше. Сейчас, во время Великого поста он демонстративно плюет на веру нашего народа.

Призываю тех, кто не хочет больше терпеть, собраться в воскресенье 7 апреля в 12:00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова кафедрального собора. Вместе помолимся за избавление нашей страны от лукавого и покажем, что наше терпение уже на исходе.

Защитим веру своих предков. Защитим себя. Защитим Беларусь», - заявил Николай Статкевич.

Проведение молебна поддержали другие известные белорусские политики и общественные деятели.

На проведение молебна возле храмов не требуется разрешение властей.

Также лидеры Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, Николай Статкевич и Евгений Афнагель обратились к руководителям Православной и Католической Церквей с просьбой о встрече для обсуждения совместных усилий по прекращению осквернения главного символа христианства.

«С сожалением и возмущением мы узнали, что властями снесены десятки крестов, которые располагались вокруг народного мемориала расстрелянным в Куропатах. Еще большее возмущение вызывает то, что это позорное действие произошло во время Великого поста.

Борьба властей с крестами возвращает к памяти массовую и кровавую войну коммунистического режима с религией, стоившей жизни и свободы многим тысячам священников и верующих.

Мы считаем снос крестов на могилах невинно убитых недопустимым и оскорбительным для христиан действием.

Мы просим Вас о неотложной встрече для обсуждения совместных усилий церквей и общества, чтобы сделать такие действия невозможными», - говорится в письме.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.