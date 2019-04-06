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73-летний израильский футболист вошел в Книгу рекордов Гиннесса

  • 6.04.2019, 15:26
Фото: твиттер журналиста Дерека Момоду

Вратарь Исаак Хайик признан самым возрастным игроком в профессиональном футболе

Представитель Книги рекордов Гиннесса наградил специальным сертификатом 73-летнего вратаря «Ирони Йегуда» Исаака Хайика, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Его признали самым возрастным профессиональным футболистом в истории.

Накануне Хайик принял участие в матче против «Маккаби Рамат Ган» (1:5) в одном из низших дивизионов чемпионата Израиля. Он побил рекорд уругвайца Роберта Кармоны, который в 2015 году сыграл за команду «Пан де Асукар» в 53-летнем возрасте.

«Я готов выйти на поле еще один раз. Это не только мое личное достижение и гордость, это достижение всего израильяского спорта», — заявил голкипер, которому на следующей неделе исполнится 74 года.

Хайик родился в 1945 году в Ираке в еврейской семье. Когда будущему вратарю было четыре года, он вместе с родителями переехал в Израиль.

В октябре 2018 года в Книгу рекордов Гиннесса попал испанский футболист Сеск Фабрегас. Полузащитник, в январе перешедший из лондонского «Челси» в «Монако», затратил наименьшее количество матчей (293) на то, чтобы сделать 100 голевых передач в чемпионате Англии.

В мае 2018 года в Книгу рекордов Гиннесса был включен голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон. Во время тренировки он выбил мяч с рук на расстояние 75,35 м. Бразильский вратарь улучшил предыдущее достижение, которое составляло ровно 75 м.


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