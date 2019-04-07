Виктория Азаренко выиграла у Ангелики Кербер 4 7.04.2019, 8:31

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Виктория Азаренко

Для белоруски это первая победа над игроком из топ-10 за год.

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко и немка Ангелика Кербер спорили за выход в финал турнира в мексиканском Монтеррее (призовой фонд — 250 тыс. долларов). В третьей партии белоруска разгромила соперницу — 6:1. Таким образом, в Монтеррее Вика поборится за титул одиночного разряда впервые за три года, сообщает tut.by.

На старте встречи Виктория Азаренко (67 WTA) позволила Ангелике Кербер (5 WTA) оформить брейк, а к шестому гейму счет был 2:4 не в пользу Вики. Оказавшись в незавидном положении, Азаренко выдала фантастический отрезок: выиграла четыре гейма подряд. Что до сетболов, то она реализовала преимущество с первой попытки.

В первом сете у Вики было на три виннера больше, чем у Ангелики, и на четыре невынужденные ошибки меньше, чем у немки. Процент попадания в корт первым мячом на подаче у Вики был равен 73 процентам. В целом за игру этот показатель оказался у нее на уровне 68 процентов, что весьма недурно.

Во втором сете начало также осталось за Кербер. В девятом гейме Ангелика принимала, лидируя со счетом 5:3. Она имела сетбол и еще два — в следующем гейме. С третьей попытки, когда Вика пробила в аут в розыгрыше, немке удалось сравнять счет по партиям — 1:1.

В третьем сете Вика безальтернативно доминировала — 5:0. Кербер пребывала в отчаянии и даже поругалась с арбитром на вышке. «Вы делаете слишком много ошибок!» — сказала она судье, имея в виду спорные ауты. Впрочем, Вика по крайней мере трижды указывала судье на промахи того же рода. Проверить решения линейных судей с помощью системы Hawk-Eye у теннисток на этом корте не было возможности.

В шестом гейме решающей партии Вика не реализовала один матчбол, а на втором матчболе в следующем гейме Ангелика пробила в аут во время перестрелки на задней линии.

Итог поединка, который длился два часа и одиннадцать минут, — 6:4, 4:6, 6:1 в пользу Азаренко. Счет в личных встречах теннисисток — 8:1 в пользу белоруски.

Статистика матча Азаренко — Кербер

Попадание первой подачи: 68% — 57%

Выигрыш первой подачи: 58% — 64%

Выигрыш второй подачи: 50% — 27%

Эйсы: 5 — 2

Двойные ошибки: 5 — 5

Виннеры: 35 — 30

Невынужденные ошибки: 32 — 40

Реализация брейк-пойнтов: 50% (6 из 12) — 28% (4 из 14)

Все выигранные очки: 106 — 90

До нынешнего успеха предыдущий раз Вика была сильнее игрока из топ-10 в марте 2018 года, когда одолела чешку Каролину Плишкову. С той поры Вика проиграла шесть матчей против игроков из первой десятки мирового рейтинга.

— Это очень важно для меня, — сказала Азаренко после встречи с Кербер. — Хотела посмотреть, что я могу показать под давлением в борьбе с одним из топовых игроков. Многое получалось. Был ли это мой лучший матч в году? У меня было несколько неплохих матчей, в которых не удалавалось на протяжении всего времени держать высокий уровень.

За титул в Монтеррее Виктория сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой (19 WTA), которая накануне легко разобралась со словачкой Магдаленой Рыбариковой — 6:2, 6:3. Ранее Вика и Гарбинье лишь раз соперничали друг с другом. Дело было в Майами в 2016 году, когда Вика завоевала последний на данный момент трофей в одиночном разряде. Финал в Монтеррее для белоруски как раз первый с тех пор.

Напомним, что на старте турнира в Монтеррее Азаренко победила пробившуюся в основную сетку через квалификацию японку Мию Като (514 WTA) — 6:4, 6:2. Во втором раунде Вика взяла верх над второй ракеткой Казахстана Зариной Дияс (107 WTA) — 6:3, 6:2, а в четвертьфинале справилась с сопротивлением россиянки Анастасии Павлюченковой (33 WTA) — 6:0, 6:4.