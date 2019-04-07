В Бресте задержан активист Дмитрий Бекалюк 3 7.04.2019, 21:07

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Дмитрий Бекалюк

Фото: dw

Один из лидеров инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом был задержан после акции протеста.

В Бресте после обеда 7 апреля задержан один из лидеров инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом Дмитрий Бекалюк. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

Сегодня после кормления голубей и прогулки по центральным улицам Бреста Бекалюк пошел в Ленинский РОВД по повестке. Его вызывали в качестве свидетеля по административному делу активистки Татьяны Фесиковой — 31 марта она якобы раздавала желтые шары на площади Ленина.

Пока неизвестно, за что конкретно задержали Бекалюка — не исключено, что это связано с сегодняшней акцией против завода.

Как мы уже писали, днем люди не просто прошли по улицам Бреста, но скандировали лозунги против завода.

За последнюю неделю в Бресте были задержаны активист Моисей Мазько (на него завели уголовное дело, через 72 часа его выпустили), его сын Денис Мазько (вечером в воскресение его выпустили). В прошлую пятницу пытались задержать Татьяну Фесикову, но за нее вступились люди. Женщине стало плохо, ее забрали в больницу.