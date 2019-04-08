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Степан Хмара: Дальнейшее пребывание Порошенко на посту президента является угрозой для существования Украины

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  • 8.04.2019, 21:08
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Герой Украины с единомышленниками опубликовали видеообращение относительно второго тура президентских выборов в Украине.

Группа правозащитников, волонтеров и общественных деятелей во главе со Степаном Хмарой обнародовали обращение к согражданам относительно второго тура выборов президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

В своем обращении авторы назвали попытки президента Украины Петра Порошенко остаться у власти угрозой для существования украинского государства, и потребовали от нового президента отказа от любых попыток проталкивать российские интересы или пренебрегать Конституцией Украины.

Правозащитники заявили, что в момент, когда украинский народ подошел к критической точке между потерей государственности и дальнейшего наступления на его права и свободы, они обращаются к разуму и совести активных и ответственных украинцев.

Деятели считают, что попытки Порошенко остаться на посту Президента Украины на еще один срок являются угрозой для существования государства Украины без устранения Порошенко от власти невозможно провести свободные и демократические выборы в Верховную Раду Украины. Вновь избранная Верховная Рада должна восстановить истинное независимое правовое украинское государство.

В то же время, правозащитники предостерегли новоизбранного 21 апреля Президента Украины от опрометчивых шагов, которые могут способствовать проталкиванию российских интересов, нарушению Конституции Украины и любых других действий, ведущих к разрушению государства.

"В случае пренебрежения интересами Украины мы приложим максимальные усилия для организации народа на защиту нашего государства", - подчеркнули активисты.

Обращение подписали: Хмара Степан Илькович - Герой Украины, политзаключенный советских концлагерей, народный депутат ВРУ 3-х созывов;

Шишкин Виктор Иванович - Судья Конституционного Суда в отставке, народный депутат ВРУ 1, 2, 3 созывов, Генеральный прокурор Украины 1991-1993, общественный деятель;

Пастушенко Андрей Иванович - Позывной "Седой", майдановец, общественный активист, зам. командира батальона ОУН, член УНСО;

Жердицкий Виктор - Координатор сети взаимодействия Общественная Система;

Мухачев Назар Владимирович - Сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, Координатор сети взаимодействия Общественная Система;

Банашко Олег Михайлович - доброволец, общественный деятель;

Покиньборода Юрий Николаевич - командир батальона "Киевщина";

Жамойдо Александр Людвигович - председатель ОО "Лига Непокоренных";

Нестеренко Сергей Алексеевич - адвокат, ОО "Черниговский центр прав человека";

Джоган Николай Петрович - председатель ОО "Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Кировоградской области";

Найко Виталий Борисович - руководитель ООО "Первая правовая компания";

Герасимчук Оксана Александровна - правозащитник, общественный активист, волонтер, координатор, общественный активист;

Дзямко Павел Юрьевич - участник сети взаимодействия Общественная Система;

Варишко Петр Васильевич - волонтер, общественный деятель;

Сажченко Игорь Евгеньевич - Позывной "Некоторый", общественный активист, активный участник Майдана, доброволец;

митрополит Стефан - Александр Негребецкий - представитель Духовного Совета Майдана;

Однорог Галина Геннадьевна - военный волонтер из города Мариуполь


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