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Леонид Невзлин: Лукашенко окончательно сошел с ума

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  • 9.04.2019, 12:36
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Леонид Невзлин

Сатанинские действия белорусских властей возмутили всех.

Известный в России и Израиле бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин в «Фейсбуке» отреагировал на новую волну репрессий в Беларуси:

«4 апреля Лукашенко окончательно сошел с ума и отдал приказ снести кресты в минском урочище Куропаты — месте, где были расстреляны более сотни тысяч жертв сталинских репрессий. Всего было снесено около 100 крестов.

Сатанинские действия власти возмутили всех, независимо от вероисповедания и политических пристрастий. Люди стали выходить на улицы: акции прошли в самих Куропатах, а в воскресенье 7 апреля около тысячи человек пришли к главным храмам страны на молебен за души людей, расстрелянных НКВД в Куропатах и за «освобождение Беларуси от лукавого».

Но и молитвы Лукашенко боится, как черт ладана. Сегодня лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич был арестован на 15 суток только за то, что призвал людей выйти помолиться у Минского Кафедального Свято-Духового собора. Арестован за защиту Куропат на 15 суток и лидер партии «Белорусская Христианская демократия» Павел Северинец.

На 13 суток брошен в тюрьму координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. За размещение в социальных сетях информации о молебне провела в тюрьме трое суток и оштрафована на крупную сумму режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик.

Сегодня же в офисе польского телеканала «Белсат» в Минске проходит обыск — рамках некоего уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом, а в Бресте судят известного блогера Сергея Петрухина — ему грозит срок за антикоррупционные сюжеты на YouTube», - заявил Леонид Невзлин.


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