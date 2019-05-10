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Анна Гришкевич продолжит карьеру в итальянской «Монце»

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  • 10.05.2019, 13:39
Анна Гришкевич

Волейболистка сборной Беларуси уже подписала контракт с клубом.

Волейболистка сборной Беларуси Анна Гришкевич подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем европейского Кубка вызова, пишет tribuna.com.

У Гришкевич был действующий контракт с «Минчанкой», однако он был расторгнут.

Нападающая с 15 лет работала с основной командой «Минчанки». Также Гришкевич с девичьей сборной Беларуси (U-17) завоевывала бронзу чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что волейболистка по состоянию здоровья может закончить карьеру, но врачи разрешили ей продолжить выступления.


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