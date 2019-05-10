ЧМ-2019: Все, что известно перед стартом 5 10.05.2019, 15:06

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Расстановка сил перед чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Словакии.

Сборная Беларуси под руководством Андрея Сидоренко на прошлой неделе с первой попытки решила задачу по возвращению команды в элитный дивизион. А теперь за дело берутся лучшие сборные мира, среди который белорусы окажутся в следующем году, пишет журналист Алексей Рогалевич для pressball.by.

Когда и где стартует ЧМ?

С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира в элитном дивизионе. Турнир примут две арены: "Зимний стадион Ондрея Непелы" вместимостью 10055 человек и "Стил Арена", рассчитанная на 8340 зрителей. На проведение чемпионата мира, кроме Словакии, претендовала Швейцария, но "крестоносцы" отозвали заявку. Таким образом, Словакия осталась единственным кандидатом. Швейцария, в свою очередь, завоевала право принять мировой форум в 2020 году, поэтому на предстоящем ЧМ страна сыра и часов из разряда "неприкасаемых". У Беларуси в следующем году будет такая же броня от понижения в классе.

Группа "А": Дания, Финляндия, Германия, Франция, Словакия, Великобритания, Канада, США.

Кто фаворит?

Канада и США. Североамериканские сборные привезли на турнир сильных игроков, в особенности это касается "звездно-полосатых". Игроки НХЛ, которых не отпустили на Олимпиаду, решили устроить "зарубу" в Братиславе и Кошице. В составе американцев приехал Патрик Кейн, который не пробился с "Чикаго" в плей-офф, но знатно напрягал Кучерова и Макдэвида в гонке бомбардиров. А также Дилан Ларкин, Джонни Годро, Джейк Айкел… Сплошь большие мастера.

У американцев лишь одна уязвимая точка — вратарская. Молодой Демко, который подбирается все ближе к основе "Ванкувера", и Шнайдер, который провалил клубный сезон. Кори в наказание даже спускали в фарм-клуб "Бингэмтон Дэвилз" к Егору Шаранговичу. Обратим внимание на единственного 17-летнего хоккеиста на ЧМ — Джека Хьюза. Претендента на первый номер драфта вызвали в основную сборную после великолепного ЮЧМ. Любопытно, как проявит себя Хьюз на уровне взрослых команд.

Спорим? Сборная Канады выиграет турнир — 4,00; сборная США выигрывает турнир — 5,20.

У канадцев самый молодой состав на предстоящем "мире". Однако их игровой опыт говорит об обратном. Вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей (24 года) дважды брал Кубок Стэнли, защитник Дарнелл Нюрс (24) четвертый сезон является игроком основы "Эдмонтона", Дилан Стром (22) практически вышел в текущем сезоне очко за игру. Не успел начаться "мир", а канадцы уже понесли серьезные потери. Нападающий Джон Таварес, автор одного из самых громких переходов сезона, получил травму на тренировке и улетел обратно за океан. Бесспорно, хоккеиста такого калибра будет не хватать Канаде на решающих стадиях.

Кто аутсайдер?

Великобритания. Сложно представить за счет чего островитяне могут обыграть хоть кого-нибудь, чтобы остаться среди лучших хоккейных стран мира. Команда впервые в элитном дивизионе с 1994 года. Как понимаете, опыта нет. Практически все хоккеисты выступают во внутреннем чемпионате, где, к слову, 36-летний Шарль Лингле набирает 75 очков.

Кто может удивить?

Германия. Ожидали увидеть Финляндию? Скорее всего, "суоми" станут главным разочарованием чемпионата. На фоне соперников состав финнов выглядит не конкурентоспособным, поэтому прыгнуть выше головы вряд ли получится. Решусь на смелый прогноз: Финляндия не попадет в четвертьфинал.

Кто займет ее место? Сложно сказать. Есть три претендента на две вакантные путевки: Германия, Дания и хозяйка турнира Словакия. Еще две без риска ошибиться забронируем за канадцами и американцами. В каждой сборной присутствует лидер: у Дании — Эллер, у Германии — Драйзатль, у Словакии — Татар. Хозяева собрали привлекательный состав, поэтому есть ощущение, что "темной лошадкой" турнира могут стать словаки, а компанию в четвертьфинале от группы "А" составят немцы.

Спорим? Сборная Словакии выйдет в финал — 10,00, сборная Германии выйдет в финал — 20,00.

Группа "Б": Чехия, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария, Австрия.

Кто фаворит?

Россия и Швеция. Безальтернативно два явных фаворита группы "Б". В ростере наших соседей россыпь звезд, в рукаве рулевого Ильи Воробьева есть джокеры всех мастей. Откликнулся на вызов в национальную команду лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Кучеров, капитан "Вашингтона" Овечкин, один из лидеров "Питтсбурга" Малкин и форвард "Лос-Анджелеса" Ковальчук. В общем, плей-офф НХЛ с большим количеством сенсаций благоволит сборной России. Пожалуй, для полноты картины не хватает только Панарина, Бобровского и Радулова. Первые двое на днях вылетели из борьбы за Кубок Стэнли, а нападающий "Далласа" сослался на травму.

Шведы, в свою очередь, стараются не отставать. В сборную приехал Лундквист — первый номер на последнем рубеже, в обороне сплошь игроки из НХЛ, в том числе Экман-Ларссон, которого назначили капитаном команды. В атаке представительство хоккеистов лучшей лиги мира разбавляют два КХЛовца Антон Ландер и Деннис Расмуссен. Один защищает цвета "Металлурга" из Магнитогорска, куда недавно перебрался белорус Дмитрий Буйницкий, второй два сезона отпахал за "Ак Барс". Стоить отметить, принял вызов в сборную восходящая звезда "Ванкувера" Элиас Петтерссон, который в дебютном сезоне в лиге набрал 66 очков в 71 встрече.

Кто аутсайдер?

Австрия и Италия. Эти сборные всегда являются аутсайдерами на чемпионатах мира, в этот раз снова без прорывов — предпосылок к чудесному выступлению нет. Ни слова о мастерстве хоккеистов, которые заметно уступают другим коллективам. Австрия и Италия не удивили в товарищеских матчах, сыграв в свою силу. Одни одержали единственную победу в восьми матчах (3:2 Германия), другие — две виктории в пяти играх. Итальянцы обыграли Великобританию и Словению, которая едва не провалилась в дивизион IB. Интересно, волей календаря австрийцы и итальянцы встретятся в последнем туре группового этапа, где, скорее всего, определят неудачника. Преимущество на стороне итальянцев, поскольку у них будет два дня на подготовку к игре, а у соперника — день.

Кто может удивить?

Чехия. Мощные составы россиян и шведов не позволяют поставить чехов в ранг фаворитов группы, а только отнести к "темным лошадкам" турнира. Географические соседи хозяев первенства везут неплохой состав на ЧМ. По крайне мере, у этого созыва есть все, чтобы "выстрелить". Во-первых, опытный вратарь Павел Францоуз. Бывший голкипер челябинского "Трактора" перед сезоном поехал за океан покорять НХЛ, но заглох на полпути. Павел практически весь сезон провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб, поэтому мотивация проявить себя перед представителями "Колорадо" будет зашкаливать. Во-вторых, лидер команды — Якуб Ворачек. Капаться в биографии капитана Чехии не имеет смысла, скажем одно: в нынешнем сезоне 66 очков в 78 матчах за "Филадельфию". В-третьих, команда неплохо сбалансирована. В общем, сплав молодости и опыта может в итоге превратиться в хороший симбиоз.