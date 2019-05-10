Вратарь хоккейной сборной Беларуси подписал контракт с минским «Динамо» 1 10.05.2019, 19:16

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Александр Осипков

Срок соглашения — два года.

Голкипер сборной Беларуси Александр Осипков заключил двусторонний контракт с минским "Динамо". Срок соглашения — два года, сообщает официальный сайт "зубров", сообщает "Прессбол".

Подписание перспективного голкипера прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Басков:

— Мы действительно пристально следили за этим вратарем на протяжении сезона. Видим в нем огромную перспективу. Контракт двусторонний, поэтому в случае необходимости вратарь сможет получать игровую практику в фарм-клубе, хотя уверены, что Александр созрел для конкуренции на уровне КХЛ. Стоит отметить срок контракта, который рассчитан до 2021 года. Это говорит о том, что мы хотим его развивать в интересах национальной сборной к домашнему чемпионату мира.