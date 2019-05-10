На Сицилии распродают дома по €1 2 10.05.2019, 21:00

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На продажу выставлена сотня заброшенных домов в коммуне Муссомели в центральной части острова.

Приобрести дом всего за €1 можно будет при одном условии: новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года. В противном случае покупателю грозит потеря депозита в 5000 евро. В январе 2019 года распродажа началась с домов в Самбуке, пишет «Вокруг света».

Как ожидается, ремонт обойдется владельцу в среднем в 10 000 евро за квадратный метр, административные расходы составят до 120 000 евро. В ближайшее время количество продаваемых домов будет увеличено до 400.

В коммуне Муссомели сейчас проживают около 11 000 человек. Среди местных достопримечательностей — средневековый замок и древние церкви. Мера итальянских властей направлена на то, чтобы сохранить небольшую коммуну, поскольку многие местные жители оставляют свои дома и переселяются в города.