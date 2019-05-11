Писательница из Гомеля добилась исключения из базы данных «тунеядцев» 11.05.2019, 16:39

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Ника Ракитина считает пустой тратой денег деятельность комиссий по содействию занятости населения.

Гомельская писательница Ника Ракитина (творческий псевдоним Людмилы Богдановой) исключена из базы данных граждан не занятых в экономике и не будет оплачивать коммунальные услуги по повышенным тарифам, пишет «Гомельская весна».

В январе Ракитина получила извещение о том, что включена в базу не занятых в экономике и будет вынуждена платить за коммунальные услуги по повышенному тарифу. Писательница обратилась за помощью в профсоюз РЭП к правозащитнику Леониду Судаленко. Он помог составить жалобу в Гомельский горисполком и администрацию Центрального района о том, что принуждение к труду противоречит Конституции.

Из администрации Центрального района 56-летняя Ника Ракитина получила ответ: «По итогам работы постоянно действующей комиссии вы не включены в список не занятых в экономике, оплачивающих по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на горячее водоснабжение в связи с решением комиссии о невключении в список лиц предпенсионного возраста».

«На мой возраст чиновники обратили внимание только после резонанса в прессе. Когда же в январе комиссия объявила меня тунеядкой и обязала платить по повышенному тарифу — на мой возраст они не обращали внимания. В возможность того, что я отобьюсь от повышенной коммуналки, мало кто верил. Но хочу сказать: нужно верить и говорить вслух о том, что происходит», — прокомментировала БелаПАН писательница.

Она считает пустой тратой денег деятельность комиссий по содействию занятости населения, так как в системе госорганов уже есть комитеты и управления по социальной защите и занятости.

Ника Ракитина в 2009 году ушла с работы, чтобы посвятить себя творчеству. Она написала семь книг, которые были изданы. В 2008 году писательница стала лауреатом премии «Еврокон» (Европейского общества научной фантастики) в номинации «Лучший дебют» за роман «Гонитва». Недавно увидел свет ее новый, восьмой, роман «Мое королевство. Бастион».

Ракитина не состоит в творческих союзах. Она не понимает, почему власти признали ее «тунеядкой», поскольку по сути имеет две работы — писательницы и домашней хозяйки.