Хоккейный агент: Сидоренко мог получать дезинформацию от Бережкова 11.05.2019, 20:59

Алеша Пилко не согласен с некоторыми из заявлений экс-тренера «зубров».

После интервью с главным тренером сборной Беларуси и минского «Динамо» Андреем Сидоренко с редакцией tut.by связался хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нескольких игроков «зубров». Он посчитал необходимым прокомментировать ряд заявлений Сидоренко, с которыми он категорически несогласен.

— Многие вещи не соответствуют действительности, но я хочу говорить только о моментах, которые касаются моих клиентов и меня лично. Во-первых, в «Динамо» было не девять, а три моих игрока — Патрик Уиркош, Теему Пулккинен и лучший бомбардир прошлого сезона Куинтон Хауден. В ноябре к ним присоединился Джонатон Блум. К Горди Дуайеру я не имею никакого отношения. Я не привозил его ни в «Медвешчак», ни в «Амбри-Пиотту».

— Вы выяснили, почему Андрей Михайлович оставил такие комментарии?

— Похоже, его ввели в заблуждение. Ранее не был с ним знаком, но решил лично поговорить. Тренер сказал, что не имеет ничего лично против меня, а такие данные он получил от других людей. Ему так рассказали. Андрей Сидоренко посчитал правильным извиниться передо мной и Теему Пулккиненом. Откуда у него такая дезинформация? Мое мнение — от Владимира Бережкова. Он пытается захватить влияние над клубом, привлечь удобных ему агентов. Также Бережков бойкотирует белорусских тренеров, предлагая им зарплату в два раза ниже, чем у бывших тренеров «Динамо». Насколько я знаю, последний контакт у него был с Андреем Назаровым в Астане. Но Бережков недооценивает генерального директора Дмитрия Баскова, который набрался опыта и прекрасно понимает, что ему делать.

— Раньше вы работали с «Динамо»?

— Да, многие мои клиенты играли за клуб: Роб Клинкхаммер, Бен Скривенс, Джонатон Чичу, Райан Веске, Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле. Думаю, сомнений в их уровне нет.

— А по ходу нынешнего сезона кроме Блума из ваших клиентов еще кто-то мог пополнить команду?

— Да, но клуб не согласовал их трансферы.

— Планы работать и дальше с клубом не изменились?

— Конечно, планирую сотрудничать с «Динамо», потому что последние веяние — обычная попытка определенных людей влиять на клуб и заниматься грязными делами.

— Что за травма у была у Пулккинена в декабре, когда он долгое время не выходил на лед, жалуясь на боли?

— Это была травма нижней части тела.

— Клуб сделал ему квалификационное предложение. Пулккинен планирует его принять?

— Сейчас Теему восстанавливается после операции, которую сделал после суперсерии со сборной экстралиги. Она прошло отлично. Теперь что ждем, как будет идти восстановление.