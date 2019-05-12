Выживший пассажир Superjet: Людей в Шереметьево можно было спасти 12.05.2019, 14:46

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Почему в аэропорту не было специалистов-спасателей?

Пассажир сгоревшего в "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet 100 Евгений Климов заявил, что в ЧП виноваты не технические особенности лайнера, а система управления.

"Техника не виновата, виноваты система управления и те, кто управлял этим самолетом", – сказал он в комментарии НТВ.

Мужчина также вспомнил, что происходило в салоне во время инцидента, сообщает obozrevatel.com.

Отвечая на вопрос об ударе молнии в самолет, он рассказал, что в тот момент сидел с закрытыми глазами, однако видел какую-то вспышку и слышал хлопок.

После этого, по его словам, паники среди пассажиров не было – она началась лишь тогда, когда лайнер воспламенился.

"Я этого не видел, но очевидцы говорили, что треснули иллюминаторы, когда самолет уже остановился, после этих ударов", – сказал Климов.

Он уточнил, что сидел в 9-м ряду. После возгорания он поднялся и стал в проходе: "Я повернулся, а там была темнота, все черное".

Он добавил, что при эвакуации свои чемоданы позабирали пассажиры из ВИП-салона. "Там они не могли создать никакой давки и препятствий при выходе", – считает россиянин.

"Почему в респираторах специалисты-спасатели не ринулись в самолет, где были открыты люки? Возможно, можно было зайти и спасти частично людей. Но туда никто не пошел", – сказал он.

В результате ЧП с самолетом российской компании "Аэрофлот" из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 – погиб 41 человек.

Аэропорт "Шереметьево" опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.

Следствие озвучило главную версию катастрофы. Так, первопричиной, считают следователи, могли стать действия пилотов.

В сети появилось аудио переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами аэропорта, которое не подтверждает версию об ударе в борт молнии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о случившемся рассказал командир сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманск) Денис Евдокимов. По его словам, сначала он летел вслепую, потом начал получать прерывистые сообщения.