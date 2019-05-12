«Если уж приближенные силовики сдают вождя» 1 12.05.2019, 17:04

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Андрей Втюрин

С самой системой что-то не так.

Спустя три недели после задержания экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина Александр Лукашенко выступил с публичными заявлениями о громком скандале.

Оказалось, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности, пишет «Салiдарнасць».

— Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы, — заявил Александр Лукашенко. — Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом.

Диктатор напомнил, что Втюрина взяли с поличным: «150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне».

По словам правителя, около полутора-двух лет бывший руководитель Службы безопасности находился под контролем спецслужб, у которых было много фактов о его противоправной деятельности.

Как люди, на которых есть серьезный компромат, назначаются на высокие должности?

— Логика очень странная. Он же все важнейшие государственные секреты мог много раз продать! — обращает внимание политолог Валерий Карбалевич в колонке на «Радыё Свабода».

Политический обозреватель напомнил, что это не первый подобный случай и привел в пример задержание 30 мая прошлого года при получении взятки инспектора по Гродненской области, помощника правителя Сергея Ровнейко.

— Лукашенко тогда говорил, что он «попал в поле зрения» правоохранительных органов более, чем за полтора года до того, — заметил эксперт. — То есть это не отдельный случай, а целая система. Люди, на которых есть большой компромат, назначаются на высокие должности.

По мнению Карбалевича, это делается не потому, что в кадровом резерве не осталось порядочных людей.

— Человек с компроматом находится на крючке. Он более политически лояльный, послушный, преданный, он выполнит любой приказ, даже незаконный, у него нет выхода. Это особенно важно для людей в погонах. В случае каких-то волнений они будут защищать Лукашенко до конца.

Эксперт не отбрасывает версию о российском следе, отмечая, что взятку давал представитель российской компании.

По этому поводу высказался также на сайте Naviny.by политический обозреватель Александр Класковский:

— Понятно, что Лукашенко в принципе невыгодны версии об агентуре Москвы и тем более заговоре в своем окружении. Вертикаль и простые люди могут подумать: если уж приближенные силовики сдают вождя и плетут такие сети, то туши свет, вся система прогнила.

Он обратил внимание на деталь: Совбез не должен заниматься коммерцией.

— И если чиновник этой структуры способен продвигать чьи-то коммерческие интересы, значит, с самой системой что-то не так.