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«Виве» вместе с белорусами Корольком и Кулешом стал обладателем Кубка Польши

  • 12.05.2019, 17:12
Артем Королек

В финальном поединке белорусские гандболисты забросили по три мяча.

Польский "Виве" в упорной борьбе обыграл "Вислу" и стал обладателем Кубка страны. Тем самым "Виве" стал обладателем трофея в шестнадцатый раз.

Финальный поединок завершился со счетом 26:25.

Лучшим бомбардиром в составе клубе из Кельце стал хорватский разыгрывающий Лука Циндрич, забросивший пять мячей.

Белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш провели по три гола.

"Висле" не помогли девять точных бросков Михала Дашека, отмечает "Быстрый центр".


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