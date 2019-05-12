Белорусская дуэль: «Атырау» Дулуба победил «Кайрат» Шпилевского
- 12.05.2019, 18:06
В чемпионате Казахстана встретились команды белорусских тренеров.
В очередном матче чемпионата Казахстана возглавляемый белорусом Олегом Дулубом "Атырау" на своем поле обыграл "Кайрат", у руля которого находится еще один наш соотечественник Алексей Шпилевский, — 2:1, передает pressball.by.
Белорусский защитник гостей Сергей Политевич не был заявлен на игру.
"Кайрат", в 10 встречах набрав 16 очков, занимает 6-е место. У "Атырау" 6 баллов после 11 поединков. Команда Дулуба располагается на предпоследней, 11-й, строке.