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Белорусская дуэль: «Атырау» Дулуба победил «Кайрат» Шпилевского

  • 12.05.2019, 18:06

В чемпионате Казахстана встретились команды белорусских тренеров.

В очередном матче чемпионата Казахстана возглавляемый белорусом Олегом Дулубом "Атырау" на своем поле обыграл "Кайрат", у руля которого находится еще один наш соотечественник Алексей Шпилевский, — 2:1, передает pressball.by.

Белорусский защитник гостей Сергей Политевич не был заявлен на игру.

"Кайрат", в 10 встречах набрав 16 очков, занимает 6-е место. У "Атырау" 6 баллов после 11 поединков. Команда Дулуба располагается на предпоследней, 11-й, строке.


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