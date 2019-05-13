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Видеофакт: Медведь забрал контейнер с едой у охотников на Камчатке

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  • 13.05.2019, 10:52
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Животное вытащило из машины еду, пока люди отвлеклись на беседу.

На Камчатке крупный медведь обокрал автомобиль охотников. Инцидент сняли на видео опубликовали на YouTube очевидцы, сообщает korrespondent.net.

Инцидент произошел на трассе Петропавлоск-Камчатский — Мильково. Пока охотники остановились у обочины поговорить, большой медведь подобрался к автомобилю и вытащил из прицепа контейнер с едой.

На видео видно, как животное зубами вытаскивает из пикапа ящик. Автор видео позвал хозяина провизии, тот попытался отпугнуть медведя выстрелом в воздух, но животное быстро убежало в лес.

Водители, проезжающие по трассе, часто подкармливают медведей. По всей видимости поведение животного объясняется именно этим.


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