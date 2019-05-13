закрыть
13 мая 2019, понедельник, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Андрей Назаров: Минское «Динамо»? Давайте без комментариев

1
  • 13.05.2019, 20:54
Андрей Назаров
ФОто: hcnh.ru

Российский специалист прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».

Российский специалист Андрей Назаров прокомментировал «Прессболу» информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».

«Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем. Если честно, хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить сборную Беларуси с выходом в элиту. Спасибо, до свидания!» – сказал Назаров.


популярное за неделю

Мнение

Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович
Поздний брежневизм - это уже диагноз
Поздний брежневизм - это уже диагноз Александр Хоц