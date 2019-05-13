Андрей Назаров: Минское «Динамо»? Давайте без комментариев 1 13.05.2019, 20:54

Андрей Назаров

ФОто: hcnh.ru

Российский специалист прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».

Российский специалист Андрей Назаров прокомментировал «Прессболу» информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».

«Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем. Если честно, хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить сборную Беларуси с выходом в элиту. Спасибо, до свидания!» – сказал Назаров.