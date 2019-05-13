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В Могилеве погиб известный фотограф

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  • 13.05.2019, 21:17
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Фото: TUT.BY

Александр Сомов въехал на велосипеде в яму и упал — не спас даже шлем.

В Могилеве 12 мая трагически погиб известный фотограф Александр Сомов. Он ехал на велосипеде, когда колесо попало в глубокую яму, скрытую под водой. Во время падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — не спас даже шлем, пишет tut.by.

Александру Сомову было 66 лет.

— Я ехала рядом с Александром, когда это случилось. Ехали мы медленно. Он заехал в лужу, а там оказалась глубокая ямка. Попав в нее передним колесом, Александр упал и сразу отключился. Мы вызвали скорую, его забрали в городскую больницу, а где-то через 30 минут он скончался. Александр был в шлеме, — пишет могилевчанка Инна Шилович. — Берегите себя и своих близких! Объезжайте лужи, если не знаете, что в них находится!

Фото: Инна Шилович, vk.com/ilovemogilev

По словам очевидцев, яма эта в микрорайоне Юбилейный, то есть в районе улицы Королева.

Александр Сомов занимался фотографией почти 40 лет — с 1980 года.

Яму, из-за которой погиб Александр Сомов, сначала огородили
Фото: vk.com/ilovemogilev
Источник: tut.by

Позже появилась информация, что яму заделали. Кроме того, отремонтировали весь проезд с односторонним движением, где обычно ездят велосипедисты.

Фото: twitter.com/vasilkov

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