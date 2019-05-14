«Уезжай из этого города» 14.05.2019, 11:43

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Покончивший жизнь самоубийством пограничник оставил записку.

Пограничник контрактной службы Николай Гудима повесился в ночь на 12 мая. Он служил водителем в Сморгонской пограничной группе, передает «Радыё Свабода».

Прапорщику Николаю Гудиму было 33 года. У него остались жена, двое детей, родители.

Как рассказал двоюродный брат покойного Юрий, 11 мая Николай был на дне рождения своей крестницу в Сморгони. После праздника они поехали ночевать в родительский дом в Солах Сморгонского района. Утром тело мужчины в хозяйственной пристройке нашел отец.

О причинах смерти родственник не берется говорить и не знает, связана ли она как-то со службой.

Известно, что перед смертью Гудима оставил записку.

«Люблю жену, детей. Это какой-то сглаз. Оля [жена погибшего. - Прим.], продавай квартиру и уезжай из этого города. Мама, папа, спасибо за все», - по памяти пересказывает последние слова покойного Юрий.

Юрий говорит, что и отец Николая говорил, будто ему подбрасывали кукол, которые наводят колдовство.

Семья, по словам брата, была хорошей, состоятельной, Николай алкоголем не злоупотреблял. Они недавно приобрели квартиру в Сморгони. Жена тоже служит в Сморгонской пограничной группе.

Похороны пройдут 14 мая в деревне Солы Сморгонского района.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский подтвердил, что действительно 12 мая в 6.30 утра по месту жительства родителей обнаружено тело военнослужащего-контрактника Николая Гудимы. «Прапорщик Николай Гудима по службе характеризуется положительно. По предварительной информации, это суицид, не связанный со служебной деятельностью прапорщика. Работает следственная оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства трагедии. Других подробностей пока сообщить не можем», - сообщил полковник Антон Бычковский.

В 2017 году в Сморгони застрелился молодой офицер-пограничник.