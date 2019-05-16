«Не отпустили, пока генерал не провел беседу» 14 16.05.2019, 18:29

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Задержанные за фото у городового туристы из РФ рассказали о своих приключениях в Минске.

Двое российских туристов провели несколько часов в отделении милиции после того, как сделали снимок возле печально известной скульптуры «Городового» в центре Минска. Tut.by отыскал гостей столицы, заядлых путешественников — они впервые оказались в такой ситуации.

Скульптура городового возле здания МВД в центре Минска. Фото из архива: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об инциденте стало известно из записи на сайте Pikabu: по словам девушки, на майские праздники она приехала с парнем из России в Минск. Они решили сделать снимок возле скульптуры городового, и почти сразу их задержали. Снимки попросили удалить, молодых людей отвозили в РУВД на разбирательство — но в итоге все же отпустили.

Журналиты отыскали ту самую россиянку, это 28-летняя Ирина Н. из Москвы. Свое полное имя она не хочет называть, хотя в милиции и переписали все данные. Девушка приехала в Минск (впервые с путешествием в Беларусь) со своим 31-летним парнем Кириллом. Она — пианистка, он тоже музыкант по образованию, но работает маркетологом.

Это случилось 11 мая в субботу. Рано утром они приехали на автобусе в Минск и сразу пошли на завтрак в кафе «Васильки» напротив здания КГБ. А оттуда уже шли заселяться в гостиницу и как раз, проходя по улице Городской Вал, заметили скульптуру.

«Как обычно, я все фотографирую», — говорит девушка, заядлый турист. В соцсетях у них с парнем сотни снимков из разных городов и стран. И особенно много со скульптурами — обычные карточки, причем раньше проблем с местными жителями или полицией из-за этого не было.

Селфи на фоне скульптуры «Лицо Барселоны» в Испании. Фото предоставлено TUT.BY героиней материала Ириной Н.

И тут, в Минске, они делали пару фото: просто скульптуры, потом с девушкой. Еще два — с парнем.

«Кирилл захотел в своей кофте [с изображением скелета]: накинул капюшон и выглянул из-за спины скульптуры. Я сделала два кадра, и мы пошли дальше, когда нам в спину крикнули: «Молодые люди, подождите, пожалуйста», — говорит девушка.

В этой кофте турист из России гулял по городу: делал снимки в кафе, парке Челюскинцев и те самые фото возле скульптуры. Фото взято с сайта: pikabu.ru

Пара сразу остановилась, им заявили, якобы «не так сфотографировались» и попросили взглянуть на снимки. Пара объяснила, что они туристы.

«Посмотрели фото и кофту, сказали, что все в порядке, но попросили удалить, потому что их так начальство просит. Чтобы не было конфликта, мы и сделали: нельзя так нельзя. Если бы у Городового была какая-нибудь предупреждающая надпись — мы и не делали бы фото», — объясняет Ирина.

Их было отпустили, но уже на перекрестке со сквером Адама Мицкевича их нагнал один сотрудник, потом со сторон подошли еще трое. Из разговора россияне поняли: сначала была команда отпустить, но потом руководство решило иначе.

«Попросили паспорт, мы показали — а они забрали документы вообще. У нас считается, что нельзя паспорта в чужие руки отдавать…» — говорит девушка. Их предупредили, что если они не захотят общаться, то по закону могут быть задержаны на срок до 3 суток для выяснения личности.

Такая информация туристов не обрадовала: в Беларусь они вообще приехали на два дня. Им пообещали быстро составить рапорт и отпустить, для чего проводили в здание рядом — музей МВД. Подошли еще несколько милиционеров, людей стало много.

Там туристы пробыли примерно с 09.50 до 10.30 — время девушка восстанавливает по снимкам, которые делала во время ожидания и которые остались на фотоаппарате.

Снимки у здания музея МВД, их делать не запрещали. Фото предоставлено TUT.BY героиней материала Ириной Н.

После составления рапорта их не отпустили, а с документами и всеми вещами отвезли в Московский РУВД (к которому относится территориально). Там снова взялись за бумаги и пояснили:

«Мол, сейчас приедет генерал и будет с вами разбираться. Других задержанных увезли, а нас заперли в клетку и сказали ждать, — вспоминает москвичка. Говорит, что им толком не объяснили, на каком основании задержаны и что не так сделали. — Мы спрашивали: это какой-то особенный памятник? Якобы нет, но в то же время да… Что это какой-то символ».

Все это время туристам повторяли, что все будет хорошо, но время шло. А потом приехал «солидный мужчина», наверное, тот самый генерал (его имя Ирина не знает). Он провел с туристами воспитательную беседу.

«Попросил Кирилла показать кофту и сказал, что ему совсем не страшно — нормальная кофта, в чем сейчас только не ходят. Спрашивал, почему мы не гуляем по Минску. Так сотрудники же ваши задержали! Ответил, что, видимо, какое-то недопонимание вышло, но когда мы приезжаем в чужую страну, то нужно узнавать правила и законы этой страны. Я как бы не против… Но нигде не было написано, что нельзя с Городовым фотографироваться или подходить к нему».

Фото предоставлено TUT.BY героиней материала Ириной Н.

Потом мужчина заверил, что для уверенности еще глянут записи с камер наблюдения. Беседа проходила через решетку, «по процедуре». Наконец другой сотрудник записал объяснения россиян («все точно со слов»), они подписали — и наконец отпустили в 12.40. Без составления протокола, каких-либо документов от милиции им не выдавали.

Таким образом, из-за пары снимков они провели в милиции три часа. Напоследок человек попросил, чтобы «мы не обижались, считали это таким «приключением». И что нас [туристов] всегда будут ждать».

Ирина вспоминает, что рядовые сотрудники реагировали на ситуацию по-разному: кто-то допытывался, зачем они вообще делали снимки, другие называли все «глупостью».

Сейчас девушка пытается восстановить удаленные фото со скульптурой. А пока у нее сохранилось много других карточек, среди которых, увы, нашлось место и для РУВД.

Фото предоставлено TUT.BY героиней материала, Ириной Н.

«От города Минска у нас, кстати, абсолютно хорошие впечатления, которые перекрыли это неприятное начало, — подчеркивает в беседе Ирина. — Но меня волнует, что люди приезжают и не знают о такой ситуации. И сколько еще туристов могут так «попасть» просто по незнанию и испортить себе отдых?»

Туристы говорят, что с удовольствием приедут в Беларусь еще раз. Надеются только, что больше проблем не будет. Получить комментарий в милиции TUT.BY не удалось.

Напомним, скульптуру «Минский городовой» установили у здания МВД в Минске к 100-летию белорусской милиции. Церемонию тогда возглавил лично министр Игорь Шуневич. Сотрудники даже называют скульптуру памятником, «святым местом» для милиции.

Это не первый случай, когда людей привлекают к ответственности за похожие действия. Весной 2017-го на анархиста Вячеслава Косинерова завели уголовное дело, когда он из протеста набросил петлю на шею Городового. Суд оштрафовал его на 115 рублей. Уже осенью 2018 года 16-летний подросток из Минска из шутки ударил по лицу скульптуру городового возле здания МВД. Там записали на камеру его публичное раскаяние и составили протокол, но комиссия по делам несовершеннолетних потом не увидела в его действиях состава правонарушения. На следующий день был задержан другой парень, который повязал шарфик на скульптуру, по его словам, лишь ради снимка. С ним провели беседу, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД».

Затем минчанки устроили флешмоб, когда пришли обнимать и целовать скульптуру. Им сделали замечание, что делать фото можно, но руководство просит не трогать. В декабре анархисты принесли к Городовому поминальный венок с надписью «Имиджу МВД». Они провели ночь в изоляторе и были оштрафованы за мелкое хулиганство. Наконец в марте этого года 18-летняя студентка провела два дня за решеткой, когда, проходя мимо, в шутку сделала вид перед родными, что замахивается ногой. Потом суд отклонил составленный на нее протокол.