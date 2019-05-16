Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Риме 16.05.2019, 23:04

Виктория Азаренко

Это был второй матч белорусской теннисистки за день.

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире категории "Премьер" в Риме, передает pressball.by .

В матче 1/16 финала они переиграли японку Мию Като и австралийку Джессику Мур — 7:5, 6:2.

Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — Мию Като (Япония)/Джессика Мур (Австралия) — 7:5, 6:2

В следующем круге Азаренко и Барти сыграют с Се Шувей из Тайваня и Барборовой Стрыцовой из Чехии.

Ранее белоруска вышла в 1/4 финала турнира в Риме в одиночном разряде.

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