Плакаты в Бресте: «Избавь нас от лукавого» 3 17.05.2019, 10:38

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Слова известной молитвы появились на брестских улицах.

Cегодня на улицах Бреста появились несколько стрит-арт инсталляций под названием «Избавь нас от лукавого».

Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

Напомним, что 15 апреля в центре Минска прошел молебен под похожим названием.

Совсем недавно в Минске появилась идентичная инсталляция.

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