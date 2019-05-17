Плакаты в Бресте: «Избавь нас от лукавого»3
- 17.05.2019, 10:38
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Слова известной молитвы появились на брестских улицах.
Cегодня на улицах Бреста появились несколько стрит-арт инсталляций под названием «Избавь нас от лукавого».
Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.
Напомним, что 15 апреля в центре Минска прошел молебен под похожим названием.
Совсем недавно в Минске появилась идентичная инсталляция.
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