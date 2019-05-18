«Квитанции по оплате коммунальных очень удивили» 11 18.05.2019, 10:09

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Источник: gazetahimik.ru

Навязчивый «сервис» ЖКХ обходится все дороже.

В последнее время участились случаи, когда коммунальные организации едва ли не навязывают жителям свои услуги, и за приличные деньги, пишет gomel.today.

«Вандальские» жировки

В редакцию обратились жители дома № 37 по улице Калинина в Гомеле. В 2018 году в их подъезд нагрянули вандалы. С разрушением Рима, конечно, их деяния не сравнить, но соответствующими службами был зафиксировали «акт вандализма» в виде разрисовыванной краской стены на первом этаже. В ноябре того же года РЭУ-12 приступило к ремонту первого этажа, который длился несколько месяцев.

Казалось бы, что тут плохого? Иные жильцы ранее годами добивались ремонтов. А тут работники столь оперативно откликнулись, и даже без всякого обращения граждан. Красота? Но дело в том, что сейчас эта услуга — далеко не бесплатная. «В апреле 2018 года мы были «приятно» удивлены, получив квитанции по оплате коммунальных услуг», — пишут жители дома на улице Калинина. В них была включена строчка: «Текущий ремонт», согласно которой каждая квартира должна была выплатить от 8 до 15 рублей в месяц в зависимости от площади. При этом, эти выплаты в обязательном порядке устанавливались на ближайшие полтора года, до августа 2019-го включительно.

Естественно, подобный «навязчивый сервис» жильцов не обрадовал. К тому же, косметические работы по покраске стен первого этажа подъезда показались им явно не соответствующими той крупной денежной сумме, которая была предъявлена к выплате. Жители обратились в расчетный центр и бухгалтерию за разъяснениями.

Засекреченная смета

Однако — не тут то было. По словам обитателей дома № 37, руководство ремонтников начисто проигнорировало все их вопросы по финансовой составляющей. Тогда граждане пожаловались в администрацию Советского района. Но РЭУ-12 и дальше продолжало реагировать на это весьма своеобразным образом. Вместо отчета о потраченных деньгах оно прислало рабочих... для проведения еще одного ремонта.

Тут терпение жильцов окончательно лопнуло. Проводить повторный ремонт в своем подъезде они, имея перед собой «светлую перспективу» дальнейшего увеличения суммы в «жировках», просто не дали.

Тогда РЭУ-12 назначило общее собрание. Однако, как сообщают жильцы, никто из руководства ремонтно-эксплуатационной организации на эту встречу не явился. Отдуваться за всех был прислан мастер, у которого опять не было с собой никаких документов. Поэтому смету работ им так и не предоставили, просто назвали на словах сумму — 780 рублей. «Это дает нам право думать, — пишут жители дома, — Что стоимость работ завышена». Они также утверждают, что из неофициальных источников им стало известно — сумма к оплате завышена в два раза.

В результате конфликт продолжал разгораться. Люди отказались платить за ремонтные работы, смету которых им не предоставили. РЭУ же по-прежнему не желало обосновать перед жильцами свои расходы на ремонт их подъезда. По мнению жителей, ситуация зашла в тупик, и они попросили журналистов помочь в ней разобраться.

Особый порядок малярных работ

Проведение текущего ремонта общего имущества, к которым относятся и подъезды, регулируется целым рядом нормативных документов. Это Жилищный Кодекс РБ, Закон РБ «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», Указы Президента РБ " 538 от 2010, № 550 от 2013 и № 536 от 2015 года, постановление Совета министров РБ № 571 , другие правовые акты и прилагаемые к ним перечни и инструкции. В соответствии с законом, текущий ремонт может финансироваться как из местных бюджетов, так и за счет жильцов. Все зависит от видов работ. Так, восстановление штукатурки, заделка щелей и выбоин, малярные и некоторые другие работы выполняются за счет средств потребителей. Как мы понимаем, именно такие операции и проводило РЭУ-12 в доме № 37 на Калинина. Значит, с этим пунктом все правильно.

Но вот дальше начинаются нюансы. Согласно статье 10 Закона РБ «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», текущие ремонтные работы предоставляются на конкурентной основе. Право выбора организации, которая будет приводить в надлежащий порядок их дом, в этом случае предоставляется самим его жильцам. Соответствующее решение принимается на общем собрании большинством голосов и оформляется соответствующим протоколом, либо опросным листом без проведения собрания. Далее между потребителями и подрядчиком составляется договор. В результате жители могут выбрать оптимальный для себя вариант проведения ремонта — как по затратам, так и по качеству предоставляемых услуг.

Но при этом есть один момент: вся эта демократическая процедура отменяется, если имеет место «акт вандализма». В этом случае устанавливается «особый порядок» проведения ремонта. Если у вас в подъезде нашкодили мелкие хулиганы и появились надписи или изображения непристойного характера, то эксплуатационная организация обязана в течение пяти дней уведомить уполномоченного собственников жилых помещений о необходимости принять меры. Устранение этих повреждений, в том числе и путем внепланового текущего ремонта, осуществляется в течение месяца. Но никакого договора между жильцами и ремонтной организацией при этом не заключается.

И вот в последнее время вандалы стали часто упражняться в своем «творчестве» в гомельских подъездах. Как будто дело идет к падению Рима? С последствиями вандализма по-своему борется РЭУ-12. Городской журнал «Белка» уже сообщал о схожем конфликте между этой организацией и жителями улицы Владимирова. Жители шестого подъезда дома № 25 по этой улице с возмущением рассказали журналистам, что ремонт у них проводился на основании неких вандальских действий, по их мнению — вымышленных. Сумма квартплаты с учетом выплат за косметический ремонт, в некоторых случаях выросла до 153 рублей в месяц. Смету же выполненных работ на Владимирова в РЭУ также первоначально предоставить отказались.

Только под давлением активистов с улицы Владимирова и их обращения в СМИ тогдашний начальник РЭУ-12 назвал смету — 1965 рублей. Руководство организации также признало ошибку в первоначальных расчетах, официально извинилось и пообещало вернуть жильцами неправильно удержанные деньги через перерасчет за февраль 2019 года.

И вот опять — схожая ситуация?

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В РЭУ-12, где поменялось руководство, нам комментировать ситуацию не стали — сослались на отсутствие полномочий.

Заместитель директора КЖРУЭП «Советское» Сергей Хацкевич пояснил нам следующее:

— В ходе контрольного замера действительно выяснилось — при расчете стоимости объемы штукатурных работ несколько завышены. Жильцам дома № 37 на улице Калинина в связи с этим подготовлен официальный ответ. В ближайшее время будет сделан перерасчет, и разница будет возвращена. Люди не пострадают.

Таким образом, защита жильцами своих прав должна завершиться успешным результатом.