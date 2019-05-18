99 лет назад родился Кароль Войтыла - будущий Иоанн Павел II 18.05.2019, 15:47

Папа Римский Иоанн Павел II известен открытостью и толерантностью в отношении всех религий.

99 тому назад, 18 мая 1920 года в польской Вадовице родился Кароль Войтыла, избранный в 1978 году Папой Римским Иоанном Павлом II и причисленным к лику святых Католической церкви в 2014 году, передает «Радио Польша».

Его понтификат известен открытостью и толерантностью в отношении всех религий, призывом к милосердию и вниманием к отдельному человеку как к самостоятельной личности.

Город Вадовице празднует 99-ю годовщину рождения Папы-поляка целым рядом мероприятий, в том числе маршем Всепольского слета школ имени Иоанна Павла II, и научно-исторической конференцией, организованной совместно с потругальским административным центром Оре, на территории которого расположен храм в Фатиме.

«Мы хотим отметить начало сотрудничества с городом Фатимой, как партнерским городом Вадовице. Нас объединяет личность святого Иоанна Павла II. Нашими партнерами также являeтся ряд других городов, которые посетил Иоанн Павел II, и города, в которых родились понтифики. До сих пор Фатима не была нашим городом-партнером, но сейчас присоединяется к этому ряду. В повестку дня конференции включена торжественная церемония подписания Вайдовице и Фатимой соглашения о партнерстве», - сказал бургомистр Вадовице Бартош Калиньский.

В программе мероприятий в честь 99-й годовщины рождения Иоанна Павла II также открытый концерт под названием «Декалог» с участием Симфонического оркестра Силезской филармонии, Польского камерного хора и популярных солистов.