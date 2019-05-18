Стало известно, в каком порядке выступят участники «Евровидения 2019» 18.05.2019, 18:20

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Финал конкурса пройдет в Тель-Авиве уже сегодня.

Два полуфинала «Евровидения 2019» уже состоялись в Тель-Авиве, в результате чего стал известен полный список финалистов песенного конкурса – это представители 26 стран, пишет «Сегодня». Шесть участников попали в финал автоматически, 10 стали победителями первого полуфинала и еще 10 – второго. А вчера, 17 мая, состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений финалистов.

Евровидение 2019: порядок выступлений участников в финале:

1. Мальта

2. Албания

3. Чехия

4. Германия

5. Россия

6. Дания

7. Сан-Марино

8. Северная Македония

9. Швеция

10. Словения

11. Кипр

12. Нидерланды

13. Греция

14. Израиль

15. Норвегия

16. Великобритания

17. Исландия

18. Эстония

19. Беларусь

20. Азербайджан

21. Франция

22. Италия

23. Сербия

24. Швейцария

25. Австралия

26. Испания

Отметим, финал конкурса пройдет в Тель-Авиве в сегодня, 18 мая.