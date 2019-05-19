В Британии снимут теледраму об отравлении в Солсбери 19.05.2019, 16:15

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Телевизионная драма будет состоять из двух частей.

Британская телерадиовещательная корпорация BBC приступает к съемках телевизионной драмы из двух частей про инциденты в английских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении корпорации. О названии теледрамы и составе актеров пока не объявлено.

В совместном заявлении сценаристы будущего телефильма Адам Патерсон и Деклан Лаун заявили, что в основе их творчества - "обширные, тщательные исследования", касающиеся произошедшего, передает newsru.com.

"Мы также поражены великодушием, отзывчивостью жителей Солсбери, которые не иссякают", - отметили они. "Эта драма о смелости, стойкости и опыте местных жителей, которые оказались в поистине ужасной ситуации вблизи своих домов", - добавил один из руководителей подразделения BBC Drama Пирс Венгер.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. В июне от контакта с тем же веществом в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, которые были госпитализированы в критическом состоянии. Стерджес позднее скончалась в больнице.

Воздействию вещества, по данным британских СМИ, подвергся также полицейский Нике Бейли, который получил серьезное отравление при контакте со Скрипалями на месте происшествия в Солсбери.

Отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля.