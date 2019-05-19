Порошенко обратился к украинцам с прощальным словом 1 19.05.2019, 18:31

Петр Порошенко

Петр Порошенко пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и поблагодарил за 5 лет президентства. Об этом говорится в официальном обращении президента Украины.

Порошенко отметил, что Украине удалось сберечь демократию даже в условиях российской агрессии.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством", - отметил Порошенко.

По его словам, "сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели.

"Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили", - добавил он.

Порошенко напомнил о достижениях и извинился "за болезненные реформы".

"Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу", - отметил он.

Кроме того, он пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

"Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее непоколебимо верю. Так пусть же Господь Украину бережет, а ее новому руководителю - помогает в работе", - отметил Порошенко.

Президент Украины добавил, что стратегическая цель, которую он обьявил во время предвыборной кампании, остается в силе.

"До 2023 году подать заявку на членство в Европейском союзе и получить План действий относительно членства в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение этой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе",- резюмировал Порошенко.

Напомним, завтра, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.