Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ 6 19.05.2019, 18:58

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Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права РФ участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ее слова приводит Postimees.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», — объявила глава республики во время конференции в Таллине.

Решение о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ, было принято 17 мая во время переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.