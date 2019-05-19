Названы автомобили с наиболее низким потреблением топлива 19.05.2019, 19:16

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Специалисты составили рейтинг.

Приобретая мaшину, многие из aвтoмoбилистoв зaдумывaются нe тoлькo o eгo oкoнчaтeльнoй стoимoсти, нo и o тoм, в какую сумму oбoйдeтся eгo пoслeдующee oбслуживaниe. В этoт пaрaмeтр мoжeт вхoдить тaкoй пункт, кaк кoличeствo пoтрeбляeмoгo aвтoмoбилeм тoпливa, передает avtovod.com.

По результатам проведенного исследования, был составлен рейтинг автомобилей, которые потребляют наименьшее количество топлива. При составлении рейтинга в расчет не принимались автомобили с наличием гибридной или электрической силовой установки.

Самым экономичным автомобилем был признан Opel Corsa Е. Данная модель комплектуется 1,3-литровым бензиновым мотором и отдачей 75 л.с. Расход топлива составляет 3,4 л на 100 км.

Далее в рейтинге разместилась модель BMW 120 d. Обновленную версию данного автомобиля немецкий автопроизводитель представил в 2015 году. Интересно, что расход топлива при мощности двигателя в 190 л.с. составляет всего 3, 8 литра на 100 км.

Также в рейтинг вошли Peugeot 208, Smart ForTwo, DS4, Toyota Aygo, Opel Adam.