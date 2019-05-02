Что происходит в визовых центрах Польши и Литвы перед сезоном отпусков 4 2.05.2019, 20:57

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Проблемы с регистрацией и звонками.

В последнее время многие, кто планирует подать документы на визу в визовый центр Литвы или Польши в Минске, испытывают несколько сложностей. Во-первых, туда сложно дозвониться и зарегистрироваться на подачу онлайн, во-вторых свободных дат в ближайшее время может не быть. Что сейчас происходит в визовых центрах?

Литва: визовый центр переехал, а зарегистрироваться онлайн все равно не получается

2 мая в торгово-развлекательном центре Galileo в Минске, куда переехал официальный визовый центр Литвы из офиса на улице Железнодорожной, встречаем мужчину и женщину. Они как раз ищут сам визовый центр и не понимают, как туда попасть, сетуют, что нет никаких указателей, пишет tut.by.

Сейчас визовый центр находится на шестом этаже ТРЦ. Сам центр — рядом с железнодорожным вокзалом. Он начал там работать 29 апреля. В 11.30 утра 2 мая около входа стоит около 15 человек. Некоторые из них ждут родных, которые зашли подавать документы, кто-то — в ожидании своей очереди.

На прошлой неделе люди активно обсуждали в соцсетях, как сложно зарегистрироваться на подачу документов в литовский визовый центр из-за технических неполадок, программа онлайн-регистрации постоянно выдавала ошибку. Встречаем Дарью, она из тех, кто пытался зарегистрироваться, не смог и попросил помочь в этом деле родственника.

— Очень тяжело было зарегистрироваться, сайт постоянно зависал, выдавал ошибку.

Родственнику Дарьи повезло больше: когда тот заходил, регистратор открывался. Так девушка смогла примерно две недели назад зарегистрироваться на подачу на 2 мая.

Минчанка Ольга рассказывает, что у нее не было проблем с регистрацией на подачу, правда, пару недель назад из свободных дат на сайте предлагали только 2 мая.

Сестры Анастасия и Алена планируют отдохнуть в Паланге. Сегодня они тоже принесли документы на визу в визовый центр, но подаются через туристическое агентство, в котором бронировали тур. Причем в агентство они обратились 30 апреля, и уже на 2 мая им нашли даты на подачу документов на визы.

— Нас на сегодня записали и сказали, к какому времени прийти. Сколько стоят услуги агентства, точно не скажем, потому что платили за трех человек и за саму поездку, там еще предоплата была.

Юлия с мамой тоже подаются на визу через турагентство. По ее словам, услуги по сбору документов на подачу стоили 25−50 рублей. При этом в агентство они обратились две недели назад и сами выбрали дату подачи.

30 апреля на сайте визового центра Литвы еще висело объявление о том, что из-за технических неполадок заявления на визу будут приниматься без предварительной записи. То есть людям нужно просто прийти с пакетом документов в визовый центр и подаваться по живой очереди. Однако уже днем 2 мая в визовом центре сказали, что все проблемы решены и уже можно регистрироваться на подачу по телефону и онлайн.

К сожалению, на 16.40 2 мая дозвониться в визовый центр Литвы ни разу не получилось. Все время автоответчик сообщал, что «данное направление перегружено». Посмотреть свободные даты на подачу на сайте тоже не получалось: все время выдавало ошибку при обработке запроса.

Польша: ни дозвониться, ни зарегистрироваться

Минчане сообщают и о сложностях с подачей на визу в Минске в визовом центре Польши.

— Пытаюсь мужа зарегистрировать на туристическую визу с конца февраля и до сих пор не получилось. У меня есть карта поляка, и со своей стороны уже месяц не могу зарегистрироваться на подачу на национальную визу, — сетует минчанка Светлана.

Она рассказывает, что сейчас на сайте визового центра просто не предлагают свободных дат для подачи документов. Когда в последний раз появлялись дополнительные даты, по ее словам, несколько дней в визовом центре говорили о технических неполадках.

— Свободные даты на подачу документов были в других городах: Бресте и Гродно. Но нам не совсем интересно ехать туда и назад ради подачи документов, а потом заказывать курьерскую доставку в Минск.

На 16.30 2 мая дозвониться в визовый центр Польши TUT.BY так и не удалось. Там тоже автоответчик говорит, что направление перегружено. Не получилось и посмотреть свободные даты на подачу. Сервис онлайн-регистрации не грузился.

Подать документы на визу можно и в консульстве Польши в Беларуси. Зарегистрироваться по телефону нельзя. Три раза в месяц в 19.00 открывается возможность онлайн-регистрации в системе e-konsulat. Правда, на сайте пока указаны только прошедшие даты регистрации — 28 марта, 8 и 18 апреля

Tut.by обратился за комментарием по сложившейся ситуации в посольство Польши в Беларуси и к оператору визового центра VFS Global.

О том, что некоторые минчане с начала марта не могут подать заявления на туристическую шенгенскую визу в визовом центре Польши в Минске, мы писали в марте. Тогда свободных мест на подачу просто не было. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек обращал внимание, что вопрос регистрации на подачу виз — дело визового центра, а это частная компания. При этом посольство выдает белорусам более 400 тысяч виз в год. Консульский отдел ни одной из стран Шенгена не выдает такого количества виз.

VFS Global тогда тоже прокомментировал ситуацию. В комментарии они отметили, что не участвуют в выборе и не принимают решения о количестве мест, доступных для заявителей, желающих получить визу.

— Свободные места появляются в соответствии с квотой и в порядке, определенном в мандате соответствующего консульского отдела, — сказали там. Также обратили внимание, что сейчас высокий спрос на визовые услуги из-за приближающихся отпусков, и они совершенствуют систему онлайн-записи.