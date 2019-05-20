Могилевские правозащитники обратились в прокуратуру из-за массовой облавы на цыган 20.05.2019, 18:55

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Источник: mspring.online

Они попросили принять меры для последующей отставки начальника УВД Могилевского облисполкома.

Правозащитники «Могилевской весны» Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков направили в областную прокуратуру жалобу на действия руководящего состава областного Управления внутренних дел и сотрудников милиции из-за массовых задержаний людей из цыганской диаспоры, передает mspring.online.

В своей жалобе правозащитники заявили о дискриминационном характере массовых задержаний в местах компактного проживания национальности рома, а также рассказали о многочисленных сообщениях о нарушении прав цыган, в том числе избиениях, пытках и оскорблениях.

— На протяжении всех выходных мы получали сообщения об избиениях, пытках, унижающем человеческое достоинство обращении в отношении тех, кого задержали после убийства инспектора ГАИ Евгения Потаповича. На протяжении всего времени мы убеждали ром в необходимости подачи жалоб на неправомерные действия милиции, однако они боятся последующей расправы со стороны МВД, — сообщил правозащитник Александр Бураков.

По его словам, массовое задержание людей только из-за принадлежности к этносу и последующее жестокое обращение с ними – это дискриминация. По закону, утверждает он, за это установлена уголовная ответственность:

— Согласно ч.2 ст. 130 Уголовного кодекса РБ, действия, направленные на возбуждение национальной вражды или на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Правозащитники признают, что если бы пострадавшие от действий милиции рома посылали жалобы на нарушения под своими именами и фамилиями, эффект мог бы быть больше. Однако те слишком боятся последствий:

— К сожалению, нам не удалось убедить пострадавших в том, что публичность на сегодняшний день – это главное средство защиты для них. Вместе с тем, мы надеемся, что со временем найдутся люди, которые открыто от своего имени расскажут, как все происходило, — сказал Бураков.

Милиция же, по мнению правозащитников, своими действиями создала межэтническую напряженность и способствовала как ухудшению имиджа целой национальности, так и имиджа МВД:

— Очевидно, что это крайне топорная работа – просто приехать в места компактного проживания цыган и замести всех. Как мне кажется, тут легко проглядывается отношение силовой структуры к целой национальности. Это дискредитация самих органов внутренних дел. Особенно сегодня, когда Следственный комитет заявил, что никакие якобы «цыгане на черной «Волге» не причем и Евгений Потапович мог просто совершить суицид.

Колчин, Бураков и Бухель попросили областную прокуратуру разобраться в действиях милиции и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, они попросили принять меры для последующей отставки начальника УВД Могилёвского облисполкома.