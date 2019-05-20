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Лукашенко возложил персональную ответственность на Румаса за экономический рост Беларуси

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  • 20.05.2019, 20:07
Сергей Румас

Соответствующее распоряжение диктатор подписал сегодня.

На премьер-министра Беларуси будет возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса, сообщили interfax.by в пресс-службе диктатора.

Соответствующее распоряжение правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.

«Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта», - говорится в сообщении.


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