Лукашенко возложил персональную ответственность на Румаса за экономический рост Беларуси 1 20.05.2019, 20:07

Сергей Румас

Соответствующее распоряжение диктатор подписал сегодня.

На премьер-министра Беларуси будет возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса, сообщили interfax.by в пресс-службе диктатора.

Соответствующее распоряжение правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.

«Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта», - говорится в сообщении.