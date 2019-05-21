«Обращался за помощью в благотворительные организации - либо отказали, либо не ответили» 21.05.2019, 12:53

Инвалид первой группы просит помочь в приобретении подъемника.

Cайт Сharter97.org публикует просьбу Геннадия Левчука:

«Здравствуйте! Меня зовут Геннадий. Я - инвалид первой группы, полностью прикован к постели с 1999 года и окружающий меня мир могу видеть только в окна квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома. На улице за все это время был всего лишь несколько раз, так как в подъезде дома, где я проживаю, нет условий для спуска (в доме отсутствует лифт). Травму спинного мозга получил в 22 года. Диагноз: компрессионный перелом С 6, нижняя параплегия, верхний парапарез. Самостоятельно делать ничего не могу. За мной ухаживает мама, но с каждым годом ей все труднее переворачивать меня, пересаживать с постели в коляску.

В последнее время у меня возникли проблемы с почками, легкими, мочевым пузырем. Врачи говорят, что мне надо чаще принимать вертикальное положение, бывать на свежем воздухе. Маме все это не под силу, она не может поставить меня вертикально, а тем более удерживать в таком положении.

Поэтому и возникла необходимость в приобретении специализированного подъемника для пересадки меня с постели в коляску. Я обращался за помощью в благотворительные организации у нас в стране и в России, но, к сожалению, мне либо отказали, либо не ответили. Сами мы приобрести его не можем.

Я очень надеюсь на ваше понимание, сострадание, неравнодушие и прошу оказать мне финансовую помощь для приобретения нужного оборудования. Буду очень благодарен за вашу поддержку и помощь», - написал Геннадий.

Помочь Геннадию в приобретении подъемника можно на платформе MolaMola.