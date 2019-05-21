Батальоны просят огня 1 Иван Савельев

21.05.2019, 13:24

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Украинский военный – о ситуации на фронте.

Так уж получилось, что на шестом году войны на Восточном Фронте высшей тактической единицей - то есть, подразделением, которое способно вести бой одновременно используя все огневые средства и весь личный состав, в 95% случаев является мотопехотная/моторизованная рота. А точнее - либо легкопехотная (бтр70,брдм,мтлб), либо панцергренадерская (бмп1,бмп2). Операции на уровне батальона крайне редки, зачастую в бою участвует даже не рота, а усиленный взвод. Или наоборот - ослабленный взвод. Т.е., одна боевая машина, до десятка стрелков и некие средства огневой поддержки. Так же могут привлекаться специалисты - например, снайперы, операторы ПТУР и т.п.

Давайте попробуем разобраться как, на текущий момент, можно было бы помочь этим ребятам воевать. Будет несколько подтем - оружие, боеприпасы, снаряжение, средства связи, средства наблюдения и разведки, организационные моменты, касаемо структуры роты и т.д. Итак, погнали.

Оружие

Тут все печально. Если ситуация с вооружением роты за пять лет как-то и изменилась - то отнюдь не в лучшую сторону. Что надо и можно было сделать уже очень давно (я имею в виду на уровне государства) для повышения эффективности стрелкового оружия?

Начнем с начала. Автомат/ручной пулемет. Т.е. АК-74/РПК-74. Все стрелковое оружие в руках бойцов первой линии должно быть оснащено стандартным креплением под оптические и оптоэлектронные прицелы( коллиматорные, тепловизионные, ночного виденья). Планки должны быть стандартными( боковой «ласточкин хвост»), устанавливаться на автоматы в заводских условиях, на горячую клепку. В комплекте должен идти кронштейн-переходник под планку «пикатинни» - конструкция которого позволяла бы устанавливать оптический или оптоэлектронный прицел таким образом, чтобы он не перекрывал механические прицельные приспособления. В комплект к автомату должен входить пламегаситель закрытого типа и прибор снижения уровня звука ( глушитель). Все это производится в Украине в достаточных количествах ,сотнями и тысячами штук закупается бойцами за свой счет - и в принципе на шестом году войны государство могло бы обратить внимание на эту потребность.

В отделении должен быть один прицел ночного виденья - на рпк74.

Взвод. Пулеметы ПКМ должны быть также оснащены откидной планкой «ласточкин хвост», по типу ПКМ-Н (также установленной в заводских условиях), прицелом ночного виденья, пламегасителем и ПСУЗв. ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) - должен быть запасной ствол. Металлические короба-сотки стоит заменить на «мягкие».

На взвод должен приходится также один станковый пулемет калибра 7.62 мм - можно было бы восстановить производство ПКС или поискать по складам МО СГ43/СГМ. Станок должен иметь модульную конструкцию-с возможностью превращения в казематный, установкой бронещита и перископического прицела по типу прицела к пулемету МГ-3(ну или прицела ПП62).

Так же желательно иметь один станок к РПГ-7. Современные осколочные гранаты , например, болгарского производства имеют дальность ОТ 1200м-и стрелять ими «с плеча»…трохи не комильфо…

Во взводе уже должна быть и первая снайперская винтовка. Самозарядка в калибре 7.62-51 НАТО, с оптическим и тепловизионным прицелом.

Я конечно понимаю, что четыре прицела ПНВ на взвод - это, минимум, 16к в долларах…Плюс 2к за Бушмастер (например) - но поверьте, оно того стоит.

Тут я немного отвлекусь от темы оружия в сторону орг. моментов и транспорта.

Современный взвод ЗСУ со штатной численностью в 27-30 человек все это оружие на себе просто не утащит. Поэтому надо возвращаться(!) от третичной системы формирования взвода к четверичной. Т.е. во взводе должно быть четыре отделения по 9 человек. И четыре боевые машины - БТР или БМП. Командир взвода - это КБМ четвертой машины, в экипаж которой и входит снайперская пара, расчет станкового пулемета и расчет станкового гранатомета. Также, на взвод должен приходится один автомобиль повышенной проходимости, с грузоподъемностью не менее 750 кг - но и не более. Джип ¾. Подвоз воды, еды, БК , вывоз раненых и т.д. Этот автомобиль входит в четвертое отделение - и в его экипаж входит водитель и санитар взвода.

Итого, во взводе 4 БТР/БМП , один автомобиль повышенной проходимости, один офицер, один медик, 36 солдат и сержантов.

Сколько таких взводов в роте? Правильно - три. Но тут есть нюансы. Мне пришлось повоевать в те благословенные времена , когда в мотопехотной было не три , а четыре взвода. Четвертый взвод был пулеметно-противотанковый и в его состав входили расчеты двух ККП-12.7мм (десять человек), четырех ПТУР «Метис»(восемь человек), два водителя и командир. Перемещаться он был должен на двух ГАЗ-66. Теоретически…

Плюс было еще и отделение управления роты. Комроты, замполит , зампотех (три офицера), два главных сержанта-общий и РМЗ , мехвод и башнер командирского БТРа, санитар роты и пара стрелков. Второй сезон я, кстати, как раз и отвоевал, как стрелок отделения управления мотопехотной роты.

Чтобы хотелось увидеть на этом уровне? Хотелось бы увидеть в отделении управления не БТР, а бронеавтомобиль. В котором ездит командир роты, зампотех, замполит , мехвод, башнер, снайперская пара( с винтовкой в .338 Лапуа-Магнум), общий главный сержант и связист. Санитар роты должен передвигаться на своем автомобиле повышенной проходимости, главный сержант материального обеспечения роты - на грузовике повышенной проходимости грузоподъемностью не менее пяти тонн.

Теперь про четвертый взвод… Пулеметное отделение-два расчета ККП 12,7мм. Отделение ПТУР ( например «Корсар») - четыре пускача. Минометное отделение-четыре миномета 60мм. Плюс отделение управления - в котором расчет «Стугны» и буксируемый пулемет КПВ/КПВТ. Четыре бронеавтомобиля соответствующей вместимости.

Связь

ЗАС должен начинаться с уровня отделения - две рации, в четвертом отделении взвода четыре, рации у санитаров взводов и роты, рации в расчетах средств огневой поддержки четвертого взвода. Это много - но оно тоже того стоит.

Средства наблюдения. Перископический прибор наблюдения, тепловизор - один на отделение. Как минимум. Двадцать штук на роту.

Снаряжение. Первое что вообще надо сделать для частей Первой Линии - это новые бронежилеты и каски. «Мягкий» броник 2-3го класса защиты плюс плэйт с металлокерамикой. Один хер пол фронта так уже ходит - можно было бы и узаконить. И снять нагрузку эту с бойцов, их родственников и волонтеров. Из-за проблем с позвоночником и «ходовой» увольняются сотни бойцов - причем не тыловых , а именно «боевики». На реабилитацию и выплаты по инвалидности государство платит дикие деньги…. Но либо ума не хватает связать причины и следствия между собой-либо желания…. Та же самая история с обувью, формой и т.д. Я с 14-го года говорю о том, что у бойца должна быть возможность выбора.

По боеприпасам

Острая необходимость в разработке кумулятивно-осколочной гранаты к РПГ-7. Это сделано уже давно и в развитых и в недоразвитых странах. Ее надо сразу делать в калибре 60мм, что бы боевая часть была универсальна и для гранатомета и для ротного миномета - это абсолютно несложно технически. Причем взрыватель должен быть дистанционный-с возможностью установки высоты подрыва над целью ( в Украине они разработаны и даже производятся в экспериментальной серии одним из госпредприятий).

По оптике. Нужен простой массовый прицел для пехоты. По типу немецкого , к винтовке Г36. Опять же - в Украине они разработаны и производятся малыми сериями. Кратность 4ре, без барабанчиков и прочей ереси - все регулировки внешние, на кронштейне. Такие же прицелы нужны для ВСЕХ станковых пулеметов.

По оборонпрому

Одна из главных ошибок МО - это стремление найти поставщика, который ,например обеспечит поставку миллиона 60мм мин в год… Цифра вкусная- стоимость 60мм мины колеблется в промежутке от 100 до 200 долларов США… Но эту цифру лучше распилить на пять-шесть производителей в разных регионах страны. Пусть они сейчас работают в одну смену-делают себе по 500т штук в день…когда начнется - перейдут на трехсменку. Государство у нас бедное - и оно должно максимально стимулировать частные компании производить продукцию оборонного назначения. Шото у них выкупить в рамках ДОЗа ,открыть для них экспорт. Про кредиты безпроцентные лучше промолчу… Это не у нас и не в этой жизни…Не должно быть одного поставщика ботинок, мин или пулеметных станков.

Или бронежилетов. По каждому направлению надо подкармливать несколько производителей, ставя величину заказа не в зависимость от производственных мощностей на текущий момент - а от качества продукции и от отзывов из Действующей Армии о ее качестве. Должна быть максимально ускорена и упрощена процедура внесения изменений в конструкцию по итогам эксплуатации на фронте. Институт военприемки , существующий на текущий момент полностью коррумпирован и нежизнеспособен. Длина черенка пожарной лопаты на участке производства стволов для миномета «Молот» никак не влияет на его качество. Как и размер шрифта на упаковочном ящике. За наличные деньги эти товарищи поставят подпись под чем угодно. Единственным способом проверки качества продукции должны быть не испытания «образцов», а выборочная проверка готовых изделий. Например отстрел на ресурс каждого 10го или 30го ствола… И так далее.

У нас за пять с лихуем лет войны образовались уже целые компании «разработчиков», кочующие туда-сюда, авторы десятков «аналоГовнетов». Которые ни в Действующую Армию не поставляются, ни закупаются в рамках ДОЗа , ни продаются на экспорт… Гаубица “Богдана”, наземное беспилотное шасси “Фантом”, куча различных БПЛА… Последнее из прекрасного шо я видел -э то титановый ствол к миномету и краска, снижающая отражение радиосигнала…. Надо АН-132 ей покрасить - может и купят.

Теперь про деньги

Можно конечно сказать, что на вот такие хотелки в стране денег нет. Нет конечно - но есть. Вот смотрите - Действующая Армия сейчас закрывает 450 км фронта. Давайте примем ( пофантазируем), что на один километр фронта у нас должен приходится один( но полностью комплектный) линейный взвод в составе четырех отделений. Это 16650 бойцов. Плюс 150 пулеметно противотанковых взводов - это еще 5550 человек. Порядка 20 тысяч комплектов. Кому интересно - может посчитать сколько это денег если «с нуля» закупиться. Сумма вполне сопоставимая с теми деньгами, которые Украина тратит на содержание Укрпохоронпрома - а это 18% от прибыли ВСЕХ госпредприятий входящих в концерн - и от продаж на внутреннем рынке и от экспорта. Вместо того, чтобы купить на эти деньги шото путевое они идут на розовые галстуки, секретарш и тачки выпуска 2019 для менеджеров этого кладбища.

Также, можно прекратить феерические закупки продукции «не производящейся» в Украине - например прицелов к минометам… «Маяк» вот например ПМ-44 купил крайний раз по 4000 долларов. Он в Европе стоит 100 долларов-но вы же понимаете….привезти, растаможить….вот и набежало.

Короче. Если на данном жизненном этапе просто перестать заниматься херней - то жизнь может и наладиться. Ну а если не перестать - то все закончится раздачей пресловутых бирюковских сухпайков в лагере для военнопленных.

Иван Савельев, сержант, ветеран 59-й мотопехотной бригады, censor.net.ua