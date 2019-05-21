Меня будут судить за почтение памяти деда

Меня будут судить за почтение памяти деда12
- Ольга Николайчик
- 21.05.2019, 16:10
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Суд пройдет завтра в суде Советского района.
Об этом общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик сообщила в «Фейсбуке».
- Лукавого пугает каждый новый день, так как его покинул Бог!
Завтра у меня суд в суде Советского района в 12.00 за увековечение памяти моего деда - Федора Федоровича Николайчик. Он героически погибшего в годы Второй Мировой войны.
Его внучку завтра отдадут под судилище лукавого...
Позор власти узурпатора-диктатора! - написала Ольга Николайчик.
Напомним, что 8 мая активисты Белорусского Национального Конгресса возложили цветы к братской могиле солдат, погибших при освобождении Минска.