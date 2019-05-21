США готовят мощный удар по «Северному потоку-2» 5 21.05.2019, 21:44

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Что известно?

Администрация США планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Кроме того, готовится законопроект, который ограничит работу газопровода. Об этом 21 мая заявил министр энергетики США Рик Перри, передает пресс-служба кабмина Украины. Если ограничения в том числе коснутся компаний, которые занимаются строительством трубы, как ранее писал «Обозреватель», это может фактически остановить запуск «Северного потока — 2».

Россия уже признала, что запустить поток с 1 января 2020-го, как планировали ранее, не удастся. Главная причина — Дания не дала согласия на строительство. Если же идти в обход, это займет больше средств и времени. Однако, если США введут жесткие санкции, стройка может вовсе остановиться.

Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин разработали санкции против «Северного потока — 2». Они оба являются членами комитета по международным отношениям и планируют с помощью законопроекта усилить давление на РФ.

Санкции, в частности, якобы коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом документ направлен непосредственно против «Северного потока — 2». В законопроекте также говорится об отказе в визах руководителям этих компаний. Заявление представителя США также прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман. «Встретился с министром энергетики США Риком Перри. Благодарю американских коллег за поддержку в энергетической сфере. Есть много совместных наработок, которые нужно усиливать для энергетической безопасности Украины и всего региона», — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Он также отметил, что строительство «Северного пока — 2» — «разновидность энергетического оружия России», которая хочет использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. «Украина категорически против строительства. Благодарю США за поддержку в этом важном вопросе», — добавил премьер.

Как сообщалось:

8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта «Северный поток — 2».

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают «Северный поток-2». Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста Газпрома.

19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины «Северный поток — 2».

4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.