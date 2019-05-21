«Считаю это мошенничеством»: абоненты «Белтелекома» жалуются на подключение ненужных услуг 19 21.05.2019, 21:56

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Компания сама решает, какими услугами их абоненту стоит пользоваться.

Несмотря на задержание гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, национальный провайдер продолжает активно работать. Все еще часто компания сама продолжает решать, какими услугами их абоненту стоит пользоваться. В редакцию Onliner обратились несколько человек, возмущенных навязыванием услуг. Говорят, они им не нужны. Странно, ведь «Белтелекому» наверняка виднее.

На что жалуются

Антивирус. Штука, которая стоит на страже безопасности компьютера. Есть в каждой свежей Windows, но самые мнительные товарищи, особенно глубоко изучающие просторы интернета, всегда могут подключить другие, более продвинутые системы безопасности. «Белтелеком» все продумал за вас и рассылает абонентам письма.

Суть: вам для одного компьютера подключают Kaspersky Internet Security на щедрых условиях — месяц бесплатно, а потом 22 копейки в день, или около 6,6 рубля в месяц. Выгодно! Надо брать! Впрочем, «надо» или «не надо» — в этом никто разбираться не будет. Вот вам антивирус, кушайте.

Что не так

Во-первых, Kaspersky Internet Security в исполнении «Белтелекома» почти в полтора раза дороже того же продукта, который при необходимости можно купить на сайте «Касперского». При этом там тоже предлагают в течение месяца пользоваться программой бесплатно.

После бесплатного периода годовая подписка от производителя будет стоить 58 рублей, то есть 4,8 рубля в месяц. К тому же использовать антивирус можно будет не на одном, а на двух компьютерах.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Во-вторых, услуга от «Белтелеком» подключается принудительно. Отказаться от нее и ничего не потерять можно только в течение первого месяца. Потом каждый день промедления будет обходиться в 22 копейки.

«Считаю такое навязывание услуг незаконным»

Один из читателей, посетовавших на инициативу «Белтелекома», подробно расписал, почему считает такое поведение провайдера некрасивым:

«Я считаю подобный способ навязывания ненужных услуг мошенничеством. Даже если юридически у них все гладко (а я уверен, что так и есть), по духу это мошенничество и расчет на то, что человек невнимательно прочитает письмо, посчитает его просто рекламой или не поймет и не отключит ненужную услугу, а обнаружит только тогда, когда закончатся деньги на счету.

Письмо пришло не заказное. Что, если я не обратил внимания? Или оно было бы потеряно на почте/выпало из почтового ящика? Я бы в лучшем случае через несколько месяцев узнал, когда мой интернет оказался бы неожиданно заблокированным, что подписан на ненужную мне платную услугу и трачу больше, чем рассчитывал. А если бы такое подключили моим престарелым технически неграмотным родителям?

От интернет-провайдера ждешь одного — подключился и наслаждайся бесперебойной работой интернета, а не нервничай и проверяй каждую неделю, не подписали ли тебя на ненужную дорогую услугу, чтобы нечестным путем выудить немного денег.

Все мы привыкли, что таким занимаются мобильные операторы, по умолчанию включая разные странные сервисы типа услуги „Гудок“, но от такой серьезной организации, как „Белтелеком“, я такого не ожидал.

Считаю, что такое навязывание услуг незаконно и за это надо сажать в тюрьму. От человека должен быть запрос на оказание услуги, выраженный в явном виде — выбором услуг в личном кабинете или заключением дополнительного договора, а не „отсутствием отказа“. Так можно каждый день человека подключать на сотню сервисов, вдруг он перепутает что-нибудь или забудет отказаться, вот и денег заработали».