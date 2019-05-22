США сразятся с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019 1 22.05.2019, 8:20

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Фото: EPA

На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии завершилась групповая стадия и определились все четвертьфинальные пары.

Победителями группы «А» стали канадцы, обыгравшие в заключительной встрече американцев. Группу «В» возглавила Россия, уверенно разобравшаяся со Швецией, сообщает tut.by.

Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Дюбуа (Стоун, 1.49), 2:0 — Туррис (Манта, 8.02), 3:0 — Маккэн (Туррис, Фаббро, 35.59).

Броски: 36−28 (11−9, 18−9, 7−10).

Штраф: 14−4.

Швеция — Россия — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Шайбы: 1:0 — Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон, 7.32), 1:1 — Анисимов (Гусев, Кучеров, 20.57), 1:2 — Дадонов (Сергачев, Кузнецов, 24.10), 1:3 — Овечкин (Малкин, Хафизуллин, 28.52), 1:4 — Капризов (34.39), 1:5 — Григоренко (37.17), 1:6 — Малкин (Задоров, Дадонов, 37.47), 2:6 — Нюландер (Веннберг, 52.02), 2:7 — Орлов (Барабанов, Телегин, 52.57), 3:7 — Экман-Ларссон (Э. Петтерссон, 56.22), 4:7 — Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер, 58.49, в большинстве).

Броски: 37−34 (10−5, 13−20, 14−9).

Штраф: 2−2.

Таким образом, стали известны все пары четвертьфинальной стадии плей-офф. Матчи пройдут 23 мая:

Россия — США (17.15, Братислава);

Чехия — Германия (21.15, Братислава);

Канада — Швейцария (17.15, Кошице);

Финляндия — Швеция (21.15, Кошице).

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.