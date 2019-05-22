Правительство РФ разрешило чиновникам безнаказанно оскорблять россиян 2 22.05.2019, 15:54

Идея наказывать чиновников за оскорбление граждан России не нашла поддержки в правительстве страны.

Идея наказывать чиновников за оскорбление граждан России не нашла поддержки в правительстве.

Как сообщает ТАСС, комиссия по законопроектной деятельности кабмина отвергла предложение ввести штрафы за неуважительные высказывания представителей власти в адрес избирателей.

Реализация такой меры «представляется излишней», говорится в отзыве комиссии на проект закона, разработанный депутатами КПРФ.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях уже есть статья 5.61 («Оскорбление»), под которую попадают правонарушения, связанные с «гарантированным Конституцией правом граждан на защиту чести и достоинства», объясняет комиссия.

Кроме того, говорится в отзыве, предлагаемая в законопроекте формулировка «публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» не отвечает «требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм».

Это «может повлечь неоднозначное толкование и, как следствие, произвольное правоприменение проектируемой статьи», считают в комиссии.

Законопроект о наказании для чиновников за неуважение к избирателям внесли в Госдуму в феврале депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев.

Правонарушением они предложили считать »публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

В подтверждение актуальности своей инициативы коммунисты приводили высказывания бывшей свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство «не просило родителей рожать», слова экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной из-за «рекомендаций» покупать макароны, чтобы уложиться в прожиточный минимум.