Ольга Николайчик: Правление Лукашенко уж очень напоминает нацистскую Германию 23.05.2019, 14:24

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Люди старшего возраста спрашивают – за что воевали?

22 мая в суде Советского района Минска должен был пройти судебный процесс над общественной активисткой и режиссером Ольгой Николайчик – за то, что 8 мая она, почитая память своего деда, возложила цветы к братской могиле солдат, погибших при освобождении Минска.

О том, что происходило в зале суда, Ольга Николайчик рассказала сайту Charter97.org:

- Я пришла за 20 минут до начала суда, там уже собралось множество людей, приехала пресса. Но вдруг секретарь суда сообщила мне, что суд переносится в связи с тем, что судья ознакомилась с протоколом и отправила его на доработку. Потому что причины задержания, указанные а милицейском протоколе, по ее мнению, не соответствуют формату суда.

Получается, что даже судья не смогла понять, на основании чего меня надо судить. Ведь в протоколе черным по белому было написано, что я присутствовала на кладбище по причине почтения памяти деда возле памятника неизвестному советскому солдату, погибшему в боях с нацизмом.

Наверное, у судьи волосы зашевелились от абсурда происходящего – и она отправила протокол на доработку.

Хочу отметить, что в этот раз особенно много людей пришли меня поддержать. Меня это очень обрадовало. Люди были сильно впечатлены формулировкой дела (что меня будут судить за почтение памяти деда-фронтовика), а также тем, что месяц назад меня схватили на улице и бросили на три дня в тюрьму за то, что я просто выставила в соцсетях информацию о молитве возле Кафедрального собора в Минске. И в прошлый раз, кстати, протокол отправляли на доработку.

Людей возмутило то, что в апреле человека осудили на 35 «базовых» за молитву за Куропаты, а в мае снова хотят судить – за молитву за погибшего на войне деда.

Еще на настроениях людей сказалось то, что в этот же день по всей стране начали арестовывать цыган. Правление Лукашенко уж очень стало напоминать нацистскую Германию. И этого уже никто не скрывает.

Вчера на суд надо мной пришли люди старшего возраста (им было по 70 лет), и они уже открыто спрашивают: за что воевали их отцы?

Почти в каждой белорусской семье кто-то погиб на той войне. Мой дед погиб под Наревом, на территории современной Польши. А его внучку судят за то, что она 8 мая вспомнила о герое Второй мировой войны.

Это напоминает средневековую охоту на ведьм, а еще больше – нацизм. Самые худшие стороны человечества вобрал в себя сегодняшний узурпаторский режим. За действия Лукашенко стыдно каждому белорусу. Стыдно перед знакомыми, проживающими в Израиле, США, Австралии – по всему миру. Ведь не зря в народе его называют «лукавый».

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