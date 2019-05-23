Карбалевич: Администрация Лукашенко вступила в острое противоречие с МВД 23.05.2019, 22:00

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Валерий Карбалевич

Кочанова фактически дезавуировала Шуневича.

Глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова 23 мая в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры.

Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в средствах массовой информации, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича, сообщает БЕЛТА.

Наталья Кочанова принесла извинения за произошедшую ситуацию представителям местной диаспоры. Она пообещала, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства.

Как сообщал ранее телеканал «Белсат» со ссылкой на участников встречи в Могилеве, на столе также стояли таблички пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт и министра внутренних дел Игоря Шуневича. Но их на встрече не было и таблички вскоре убрали.

Как отметил в комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич, ситуация выглядит необычно: «Мне трудно припомнить, чтобы власти страны извинялись перед группой обиженных граждан».

При этом он подчеркнул характерный момент:

— Фактически позиция администрации Лукашенко вступила в острое противоречие с позицией МВД. Сегодня Игорь Шуневич категорично заявил, что милиция действовала правильно, никаких нарушений с ее стороны не было. Кочанова же фактически дезавуировала министра внутренних дел. И одно дело, если бы это произошло кулуарно, но оба заявления были сделаны публично.

Может ли это противоречие повлиять на политическую судьбу Шуневича? Политолог напомнил, что министр внутренних дел и раньше подвергался критике со стороны главы государства. Его ведомство часто попадало в скандалы, но он по-прежнему руководит им.

— Я думаю, что власти ограничатся этими извинениями. Вряд ли командиры, которые отдавали приказы во время задержаний цыган, будут наказаны.

По мнению Валерия Карбалевича, причиной вынужденных извинений стал огромный резонанс от событий в Могилеве. Что, в свою очередь, произошло благодаря независимым СМИ и соцсетям.

— Интернет делает ситуацию более прозрачной, ошибки и изъяны властей делаются все заметнее. И власти вынуждены на это реагировать, особенно накануне избирательной кампании. Именно поэтому власти впервые за все время существования этого режима принесли публичные извинения большой социальной группе.

Эксперт подчеркнул, что власти сегодня поступили так не потому, что режим стал более либеральным. Это стало следствием новой реальности, когда современные медиа изменяют ситуацию.