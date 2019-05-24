В тюремной больнице на Володарского умер больной диабетом 13 24.05.2019, 17:26

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Мужчине стало плохо, как только в зале суда надели наручники.

В феврале этого года Андрея Терещенко приговорили к полутора годам лишения свободы за вождение машины в состоянии опьянения.

О том, что осужденный умер в тюремной больнице на Володарского, его жене Елене сообщили утром в пятницу, 24 мая.

— Сказали, что это случилось вчера вечером от разрыва аорты, — сообщила она tut.by.

Напомним, Елена недавно рассказала историю мужа в СМИ. В ноябре 2018 года на Андрея Терещенко составили протокол за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Жена говорит, ездил в строительный магазин. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. На следствии все признал, и вскоре дело направили в суд. Приговор — полтора года лишения свободы, конфискация автомобиля.

Мужчине стало плохо, как только в зале суда надели наручники, — из-за сахарного диабета. Сначала Андрея отвезли в больницу — «прокапать», оттуда — в изолятор. За три месяца под стражей его состояние сильно ухудшилось. «У него были диабетические комы, адвокат говорил, он с трудом мог документы подписать, — вспоминает супруга. — Последний раз приехала на свидание, а он в больнице».

В медицинских документах, которые Елена показала, указан диагноз супруга — сахарный диабет (инсулинозависимый), стадия декомпенсации, гипергликемическое состояние.

Из ответа за подписью замначальника управления тылового обеспечения ДИН Геннадия Самончика следовало, что во время отбытия наказания Андрей Терещенко неоднократно находился на лечении и обследовании, в том числе в стационаре медчасти тюрьмы № 8 в Жодино.

Защитник просил изменить наказание, учесть проблемы со здоровьем обвиняемого. Санкция ч. 2 ст. 317/1 УК (Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое ранее уже совершало подобное преступление) предусматривает и более мягкое наказание — арест, ограничение свободы. Обвиняемый и его семья рассчитывали на снисхождение. Но вышестоящий суд оставил приговор в силе.

Последнюю неделю Андрей Терещенко находился в республиканской тюремной больнице, куда его экстренно перевели из Жодино.