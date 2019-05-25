Белоруски победили на этапе КМ по гребле в Познани 25.05.2019, 15:25

Марина Литвинчук и Ольга Худенко

Фото "Жыццё Палесся"

Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли первое место на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Финальный заезд на дистанции 500 м белорусский дуэт провел уверенно - 1 мин. 38,366 сек. Второе место заняли спортсменки из Бельгии Хермиен Петерс и Лиза Брокс - 1 мин. 40,456 сек., а замкнули тройку призеров Спела Пономаренко Янич и Аня Остерман из Словении - 1 мин. 40,934 сек, сообщает БелТА.

После финиша белоруски отметили, что, несмотря на скорость по дистанции, свои коррективы вносил ветер, который приходилось учитывать.

Золотая медаль Ольги Худенко и Марины Литвинчук - третья в копилке нашей команды. Ранее Артем Козырь в каноэ на 200 м стал бронзовым призером, а Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат. Дистанцию в 1000 м на байдарке белорус преодолел за 3 мин. 28,296 сек. Победителем заезда стал опытный португальский атлет Фернандо Пимента - 3 мин. 27,544 сек. Бронзовая награда у Йозефа Достала из Чехии - 3 мин. 30,988 сек.

Первый этап Кубка мира продолжится 26 мая. Познань принимает эти престижные соревнования впервые с 2013 года.