Завтра день рождения у политзаключенного Дмитрия Полиенко

Завтра день рождения у политзаключенного Дмитрия Полиенко3
- 25.05.2019, 16:40
Поддержать общественного активиста может каждый из нас.
У политзаключенного анархиста Дмитрия Полиенко завтра День рождения, пишет журналист и общественный активист Николай Дедок в Telegram. Вы еще можете успеть его поздравить, отправив открытку по адресу:
ул. Володарского 2, СИЗО-1
220030, Минск, Беларусь.
Полиенко Дмитрий Александрович,
Даже если открытка придет немного позже, ничего страшного. В тюрьме приятная любая внимание друзей и соратников.