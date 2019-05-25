Завтра день рождения у политзаключенного Дмитрия Полиенко 3 25.05.2019, 16:40

Поддержать общественного активиста может каждый из нас.

У политзаключенного анархиста Дмитрия Полиенко завтра День рождения, пишет журналист и общественный активист Николай Дедок в Telegram. Вы еще можете успеть его поздравить, отправив открытку по адресу:

ул. Володарского 2, СИЗО-1

220030, Минск, Беларусь.

Полиенко Дмитрий Александрович,

Даже если открытка придет немного позже, ничего страшного. В тюрьме приятная любая внимание друзей и соратников.