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Белорусы Королек и Кулеш вместе с «Виве» стали чемпионами Польши

  • 26.05.2019, 14:10
Фото: "Прессбол"

Белорусский линейный Артем Королек отличился пять раз в решающем матче.

Белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш вместе с "Виве" стали чемпионами Польши. "Виве" во втором матче финальной серии обыграл "Вислу", первая игра завершилась со счетом 26:26. Клуб из Кельце не отдает чемпионский титул восьмой сезон подряд, сообщает pressball.by.

Решающий матч польского чемпионата завершился со счетом 32:25. Весомый вклад в успех "Виве" внес Алекс Дуйшебаев. Игрок сборной Испании забросил восемь мячей. Семь голов провел Лука Циндрич. Белорусский линейный Артем Королек отличился пять раз. Чемпионом Польши также стал Владислав Кулеш. Полусредний сборной Беларуси не играл в этом матче из-за дисквалификации, отмечает "Быстрый центр".


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