Игорь Эйдман: Россия расколота на три части 2 Игорь Эйдман

27.05.2019, 9:39

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Игорь Эйдман

В одной стране существует три отдельных мира.

Страна расколота. Существует, по крайней мере, три разных России, имеющих различные ценности и цели и мало пересекающихся между собой.

Россия-1 — страна привилегированных, богатых, приближенных к власти, выгодоприобретателей режима. Это примерно 1% населения, которому, по данным Credit Suisse, принадлежит три четверти национальных богатств страны: высшие чиновники, силовики, связанный с ними крупный бизнес.

Россия-2 — страна русских европейцев преимущественно из больших городов: вестернизированной части молодежи, среднего класса и интеллигенции. Ее население — примерно 12% россиян, которым важно ощущать себя людьми западной культуры. Это, скорее всего, во многом те же люди, что и признающие Крым не нашим (10%), а права отдельного человека стоящими выше интересов государства (13%). Близок к этим цифрам и процент респондентов, показывающих свою приверженность европейским ценностям при ответах на другие важные вопросы (в реальности их несколько больше, не все решаются сейчас демонстрировать свое диссидентство).

Однако основная масса россиян проживает в России-3 — стране непривилегированного и неевропеизированного «глубинного народа», «крымского большинства» (86% поддерживающих присоединение Крыма). Эти люди живут во многом по традиционному, мало меняющемуся на протяжении веков российскому «адату». По нему весь мир делится на «своих» и «чужих». Хороший, правильный хозяин: муж в семье, барин в поместье, офицер в армии, царь в государстве — должен быть строг до жестокости. Его задача — не только защищать от «чужих», но и наказывать зарвавшихся «своих», включая собственное окружение.

Россияне традиционно готовы терпеть лишения и тяготы, налагаемые на них жестокими правителями, взамен на удовольствие лицезреть, как с лобного места катятся боярские головы. Главный внутренний враг для «глубинного народа» не либералы и оппозиционеры, а собственное зарвавшееся начальство…

Цель России-1 — стабильность системы, Россия-2 мечтает о переходе к европейским политическим и правовым стандартам, а Россия-3, прежде всего, озабочена проблемой социальной справедливости, которую грубо попирает зарвавшаяся элита.

Игорь Эйдман, «Росбалт»