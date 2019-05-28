Сможет ли Беларусь отказаться от российской нефти? 5 28.05.2019, 9:12

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Мнение экспертов.

Беларусь предлагает Казахстану активизировать переговоры об импорте нефти. На встрече с послом Казахстана Лукашенко отметил, что после модернизации НПЗ Беларуси будет легче покупать нефть в других странах, сообщает «Белсат».

Вместе с тем он признал, что вопрос поставок казахстанской нефти зависит не только от Беларуси и Казахстана, но и от России, которая их разделяет. «Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», – сказал Лукашенко.

Вопрос в ценах

Экономический обозреватель портала «Белрынок» Татьяна Маненок в комментарии «Белсату» напомнила, что официальный Минск ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти последние лет 15-20. Не против них и казахская сторона. Но проблема заключается в том, что у Казахстана нет своей трубопроводной системы и придется эту ситуацию решать с Россией.

Собеседница отметила, что при создании Евразийского экономического союза белорусские и казахстанские власти рассчитывали, что будет создан единый рынок нефти и нефтепродуктов, который даст компаниям Казахстана равный доступ к трубопроводной системе России.

По мнению Татьяны Маненок, если вопрос с единым рынком нефти и нефтепродуктов будет решен, Беларусь будет заинтересована, чтобы диверсифицировать поставки нефти и не быть зависимой только от поставок из одного источника – из России.

«Самое главное – цена. Будет ли это работать. Будет ли это экономически целесообразно. Будет ли казахстанская нефть дешеле по сравнению с российской», – рассказала аналитик.

Более того, эксперт не уверена, что единый рынок нефти и нефтепродуктов, который должен быть построен к 2025 году, действительно заработает.

«Россия взяла на себя обязательства предоставить доступ, чтобы казахстанские компании поставляли нефть. А как на самом деле оно будет через несколько лет – сказать очень сложно», – сказала она.

Пока же сторонам нужно договариваться с Москвой на вход в трубопроводную систему и определенную квоту поставок. «Нужно долгосрочное соглашение и чтобы эта квота выбиралась белорусской стороной», – полагает Татьяна Маненок.

Россия не хочет конкуренции

Вообще же, как показывает опыт, для казахских поставщиков очень трудно наладить транзит нефти через Россию. Об этом в комментарии «Белсату» заявил российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

«Были поставки, и очень значительные, через Россию на украинскую территорию. Казахи даже там приобретали мощности по переработке. Затем были поставки в Прибалтику. И даже экспорт через прибалтийские порты. Но все эти начинания сейчас забыты, потому что транзит через Россию оказался для казахских поставщиков экономически невыгодным или просто невозможным», – отметил он.

Причины этого эксперт видит прежде всего в нежелании российских компаний иметь конкурентов. Но поставкам казахской нефти в Беларусь может помешать также и политический фактор.

«Если представить себе, что Беларусь будет получать нефть, которая заменит российскую и позволит белорусам проводить более независимую политику, то, конечно, есть политическая составляющая таких препятствий. Но главное, конечно, – это конкуренция», – подчеркнул Михаил Крутихин.

Очень дорого и очень мало

Беларусь покупает нефть в Казахстане и сегодня, но объемы ее, по информации Министерства национальной экономики Казахстана, очень небольшие: максимум был в 2017 году – 64,4 тыс. тонн железнодорожным транспортом.

Казахстан – не единственная страна, с которой Беларусь пытается договориться о импорте сырья. Например, в начале мая белорусский посол на встрече в Нигерии обсудил вопрос диверсификации ее поставок в Беларусь.

Активно Беларусь искала альтернативу российской нефти во время кризиса в отношениях с Россией в 2010 году. Тогда Минск был вынужден поставлять сырье через нефтепровод Одесса – Броды из Венесуэлы. Всего было поставлено около 3,4 млн тонн. В 2016-2017 годах Беларусь покупала также нефть в Азербайджане (560 тыс. Тонн) и Иране (1,4 млн тонн).

Но все эти проекты очень быстро прекратились – трудности с транспортировкой существенно повышали окончательный счет. Например, венесуэльская нефть стоила на $ 1,13 млрд дороже, чем в России.

Да и объемы, которые покупала Беларусь в третьих стран, были намного меньше российских. Только за 2010-2017 годы наша страна, по данным «Белстата», приобрела у России более 155 млн тонн нефти, или около 20 млн тонн в год.