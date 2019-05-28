Ученые: Прогулки солнечным утром способствуют похудению 1 28.05.2019, 11:22

Специалисты обнаружили интересную закономерность.

Обнаружилась закономерность: люди, подвергающиеся воздействию солнечных лучей рано утром, чаще оказываются более стройными, чем сверстники, пишет healthinfo.ua.

Сотрудники центра расстройств сна в медицинской школе Фейнберг при Северо-Западном университете в Чикаго советуют людям, которые ведут борьбу с лишним весом, прогуливаться по утрам в солнечный период времени. Ученые утверждают: чем раньше утром солнечный свет воздействует на организм, тем интенсивнее может происходить уменьшение ИМТ – индекса массы тела.

Научные специалисты осуществили эксперимент с участием 54 мужчин и женщин, чей средний возраст составлял 31 год. В течение недели люди выходили на прогулку ранним утром, при этом участники носили на своем запястье устройство, которое измеряло длительность воздействия солнечных лучей на организм людей, а также продолжительность их сна. Этот эксперимент продемонстрировал, что прогулки солнечным утром могут способствовать похудению – в таких обстоятельствах снижается ИМТ. Участники, которые подвергались воздействию солнечных лучей по утрам, были самыми стройными.

«Каждый час, проведенный под лучами солнца яркостью минимум в 500 люкс, может способствовать потере 1.28 ИМТ, и чем раньше утром происходит воздействие солнечного света, тем ниже ИМТ», - сообщили авторы проекта.

Для достижения эффекта похудения ученые рекомендуют выходить солнечным утром на прогулку в течение 20-30 минут в период, начиная с восьми часов и до полудня.